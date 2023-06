Šestasedmdesátiletý Stanislav Pokorný sedí za stolkem a opatrně dlabe do dřeva. To už teď má povědomý tvar ramínka na šaty. Až bude hotové, namaluje jej. Nepůjde ale o ledajaké ramínko! Uprostřed hlava Krakonoše, rameny jsou pak jeho ruce. Pod stanovým přístřeškem na dvoře Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova vznikají ze dřeva roztodivné věci.

„V minulosti jsem se trochu potuloval po světě, dělal jsem i ledovou a sněhovou sochařinu, dělával jsem i sochy motorovou pilou. To už jsem ale opustil, i kvůli věku,“ popsal umělec, který do Dolánek dorazil až z Křivoklátska. Jezdí sem už od počátků zdejšího řezbářského sympozia. „Jsme taková parta, jejíž kořeny sahají do českolipského muzea, někdy do let 1984- 85,“ doplnil Pokorný.

U dalšího stánku leží na stole největší dřevěná socha sympozia. Milan Brotánek z Vrchlabí ji tvoří už třetím rokem. Více než metr a půl vysoká socha toho skrývá mnohé. Každý v ní může objevit něco nového. Tuhle je datel, nahoře hlava slona, ve větvích zachycený ořech. „Pojmenoval jsem sochu Fantazie. Každý si v ní může najít něco. Tuhle je třeba had, tady někdo viděl kostru praryby. Socha se v čase neustále mění. Něco mě napadne, tak to přidám. Pak si ji obrátím vzhůru nohama a vymýšlím dál,“ popsal Brotánek.

Řezbářské sympozium na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova

Zdroj: Sedlák Jan

Na dvůr statku vrazí skupina malých dětí z Waldorfské školy v Semilech. Už to tady znají, na sympozium na Dlaskově statku vyráží každoročně. Čeká na ně hromádka dřeva, dláta a vyřezávací nože přivezli pedagogové ze školy. „Na škole máme předmět vyřezávání. Dnes tady vyřezáváme lžíce a vařečky. Na střední škole pak už děcka tvoří sochy,“ vysvětlila učitelka Iveta Sadecká. „A máme i řezbářský kroužek, tam já chodím také,“ ozval se jeden z jejích žáků. V těsném sousedství „bojují“ se dřevem děti z jedné liberecké školy. Během trvání sympozia sem najde cestu mnoho školáků.