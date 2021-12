Čtrnáctiletý Adam z Jablonce nad Nisou je milovníkem sportu a také zapáleným Sokolem. Život mu však komplikuje mozková obrna, se kterou se narodil ve 34. týdnu. Kromě tělesného handicapu má poškozený zrak. Přesto se snaží života užívat naplno a aktivně. Následky mozkové obrny kompenzují intenzivní neurorehabilitace, které pravidelně navštěvuje, ale které nehradí zdravotní pojišťovna. „I přes svůj handicap miluji pohyb a vše, co je s ním spojené. Navštěvuji Sokol, kde si třeba zahraji ping pong nebo jen tak zakopu do míče. V létě rád jezdím na speciálním tricyklu. Ten mi výrazně usnadňuje pohyb venku,“ popsal své zájmy chlapec, který si pro své nadšení získal srdce České obce sokolské a organizátorů každoročního Sokolského běhu republiky. Byli to právě Sokolové, kdo Adamovi letos vybrali sto tisíc korun, které potřebuje na zaplacení rehabilitací. Pravidelné cvičení mu pomáhá, aby se jeho zdravotní stav výrazně nezhoršoval.