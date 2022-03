„Největší problémy mají uprchlíci s informacemi. Nevědí, kde co je, na jaké úřady zajít. Spousta z nich nikdy nebyla za hranicemi své země a teď tápou. Východ Ukrajiny, odkud je většina uprchlíků, byl relativně bohatý, oni jsou najednou v cizí zemi a nemají práci,“ popsala Tsantsala.

Svým krajanům překládá třeba i inzeráty. Přepíše ho do ukrajinštiny a zavěsí na tabuli v centru. „Zájem o práci je veliký, uprchlíci nechtějí zůstávat nikomu na krku,“ doplnila drobná blondýnka.

Centrum Sokolka je v provozu druhý týden. Protože jazyková bariéra je i přes příbuznost jazyků stále velká, dobrovolníci organizují výuku češtiny. První pokusná výuka probíhala v centru on-line, přednášející pedagožka totiž momentálně pobývá v Rakousku.

Tento týden se kurzy, o které je veliký zájem, zintenzivní. „Zatím máme tři skupiny, ale už víme, že potřebujeme další. K první výuce se přihlásilo patnáct uprchlíků, nakonec jich tady bylo třicet,“ popsala další koordinátorka z Jablonce Anna Strnadová.

Kurz chce absolvovat i třicetiletá Alina z kyjevské oblasti. Do Česka přijela po skoro třídenní cestě i s čtyřletou dcerkou. „Už mám slíbenou práci, v dubnu nastupuji do továrny. Chtěla bych se naučit rychle alespoň nějaká slova, pozdravy a podobně,“ přiblížila. Stejně jako mnozí další i ona nechala na Ukrajině manžela a otce. „Museli zůstat i mí bratři. Z posledních zpráv víme, že jsou živi a zdrávi. Ale jak to bude další den, kdo ví,“ doplnila se slzami v očích. Její dcera si zatím hraje v dětském koutku v centru Sokolka. „Líbí se jí tu,“ pousmála se Alina.

Jak dobrovolníci přiznávají, sehnat lektora češtiny pro Ukrajince je složité. „Bohužel, většina z uprchlíků neumí žádný jiný jazyk . Ale máme teď tři přednášející, tak to snad nějak půjde,“ doufá Strnadová. Centrum hledá další dobrovolníky, kteří ovládají dobře češtinu a ukrajinštinu.

Dopravci nabízí práci ženám z Ukrajiny. V Libereckém kraji mohou řídit autobusy

Centrum pořádá i humanitární sbírku pro uprchlíky, konkrétně vybírá trvanlivé jídlo a drogerii pro dospělé i děti. Na věšácích visí a po stolech je poskládané i oblečení.

Výrazně se do iniciativy dobrovolníků sdružených v Sokolce v posledních dnech zapojil i jablonecký magistrát. Na provoz integračního centra pro běžence z Ukrajiny bude přispívat částkou 55 tisíc měsíčně. Město už podepsalo smlouvu s TJ Sokol. „Měsíční příspěvek je určený výhradně na chod integračního centra pro uprchlíky z Ukrajiny, které vzniklo v souvislosti s humanitární krizí a válkou na Ukrajině,“ upřesnil primátor města Jiří Čeřovský.

Smlouva zatím platí do konce června, za březen dostane centrum část odměny odpovídající době provozu integračního centra Sokolka, které začalo fungovat 21. března. „Na oplátku se jednota zavázala pomáhat se zajištěním základních potřeb uprchlíků, vytvořit komunitu, podněcovat socializaci, kulturní aktivity, jazykové vzdělávání a propojovat profesní oblasti,“ doplnila za TJ Sokol Jitka Skalická.

Sokolka přilákala desítky uprchlíků. Našli pomoc a vzpomněli na zničený Charkov

Integrační centrum úzce spolupracuje s magistrátními odbory, konkrétně s humanitním, sociálních věcí a zdravotnictví, s oddělením krizovým a správy bytů i s městskou policií. Důležitou součástí práce integračního centra jsou asistence sociálního poradenství pro uprchlíky, spočívající v pomoci se základní administrativou a řešením základních životních situací. V sokolovně se zaměří také na volnočasové aktivity uprchlíků, zejména dětí a podobně.

Pro potřeby integračního centra vyhlásilo město také humanitární sbírku, konkrétně potravinovou pomoc. Žádané jsou těstoviny, konzervy, rýže, mléko, olej, jedlé tuky, paštiky, instantní polévky a pokrmy, polévky „do hrníčku“, mouka, cukr, sůl, základní koření, dětská výživa, přesnídávky, pitíčka, cereálie. Dárci mohou vše odevzdávat v sokolovně ve Fügnerově ulici, a to od pondělí do pátku v době od 10 do 18 hodin.