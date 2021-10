Sokolský běh republiky proběhl 28. října na mnoha místech republiky. Každoroční oslava založení Československa se konala i v Bedřichově, kde se běžečtí nadšenci rozhodli strávit státní svátek pohybem.

Sokolský běh republiky v Bedřichově. | Foto: Deník/Martin Štefanov

Jako první se na start postavily děti do deseti let a za mohutného povzbuzování zdolaly trať v délce tři sta metrů. Následně je vystřídaly děti do čtrnácti let, aby poměřily síly na trati měřící jeden kilometr.