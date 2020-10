Vést Čechy k pohybu, společné aktivitě, tradici a úctě k vlasti patří mezi hlavní úkoly České obce sokolské. S tím jí měl pomoci Sokolský běh republiky. Oficiální závody proběhnou až 28. listopadu, ale zájemci se mohou zapojit do individuální výzvy.

Žádný z 32 závodů v českých městech neproběhne v původním termínu. Výjimkou není ani Liberecký kraj, kde si mohli zájemci vybrat mezi čtyřmi místy, a to Jabloncem nad Nisou, Zlatou Olešnicí, Lomnicí nad Popelkou a Prosečí pod Ještědem. „Oficiální závody se sice budou konat o měsíc později, ale protože smyslem našeho projektu je především oslavit založení Československa, chceme veřejnost na státní svátek 28. října rozběhnout,“ zdůraznil jeden z organizátorů Martin Duka ze Sokolu Čertovka.

V Jablonci se organizace ujal T.J. Sokol Jablonec nad Nisou. Pořádat podobnou akci v aktuální době je podle nich náročné, nejistota představuje největší překážku. „Přesto bychom rádi na počest republiky přivedli v listopadu běžce v národních barvách do centra města,“ podotkla Skalická z místního tělocvičného spolku.



V Lomnici se zdejší sokolská jednota připojila k výzvě Oslavme na vrcholu založení republiky. „Jejím cílem je dostat se vlastní silou na jakýkoliv kopec, horu či vrchol a oslavit na něm 102. výročí založení Československa tím, že se člověk na místě vyfotí s jakoukoliv sokolskou či státní symbolikou. Pokud nemůže ven, tak alespoň vyjít na půdu, balkon či vylézt na strom nebo štafle,“ upřesnil náčelník T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou Petr Sádek.

Sokolský běh republiky na facebooku

V praxi to znamená, že kdo si stihl objednat balíček s individuální výzvou, může se navléknout do oficiálního trička závodu a ve středu výročí České republiky náležitě běžecky oslavit. Stejnou možnost mají i ti, kteří balíček a tričko nemají. „Stačí se přidat do facebookové události Individuální výzva Sokolského běhu republiky a ve středu tam vložte fotografii z běhu, ideálně s tričkem závodu či s českou vlajkou. Uvítáme i sdílení výkonu s počtem uběhnutých kilometrů. Ty nejoriginálnější oceníme,“ podotkl mluvčí závodů Richard Valoušek.



„Kdy jindy, než v aktuální situaci je dobré, aby si lidé uvědomili, že je potřeba se vrátit k přirozenému pohybu obecně. K procházkám, k všestrannosti, k udržování své kondice, každý podle svých možností a naturelu. Naučíme se znovu vnímat svoje tělo a sami sebe,“ dodala Skalická.