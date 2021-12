Všichni si publikum dokázali podmanit od první chvíle. Jindy ztichlé divadlo tentokrát řičelo a znělo pochvalnými výkřiky. Diváky dostala do varu již od počátku Filharmonie Hradec Králové s neuvěřitelně energickým a excentrickým dirigováním Szimona Makowski. Ve společném vystoupení s operními hvězdami obstály na výbornou i oba dětské pěvecké sbory Vrabčáci a Zlote nutki a sklidily tak naprosto zaslouženě obrovský potlesk.

V galerii vystavují betlémy, návštěvníci si mohou zakoupit jablonecký

„Já si připadala jako v Metropolitní opeře. Nikdy jsem nic podobného nezažila. Myslela jsem, že nám to ta proticovidová opatření zhatí. Moje babička byla Polka a já tomuto projektu moc fandím." uvedla Květa z Železného Brodu. „Je to tím, že mám skvělé lidi kolem sebe. Když za něčím opravdu jdete, musí se to podařit. Sice nás to stálo půl roku práce, ale troufám si říci, že výsledek za to stojí, " usmíval se spokojeně v závěru večera ředitel kulturního stánku Pavel Žur.

Projekt je finančně podpořen Evropským fondem pro přeshraniční spolupráci EFRR a programu Interreg V - A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 a to prostřednictvím Euroregionu Nisa a jeho producentem je Městské divadlo Jablonec nad Nisou.