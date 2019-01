Bílý Kostel nad Nisou – Přes obec se přelila další voda. Jen osm dní po první katastrofě. Situace tentokrát není tak vážná, záplavová vlna zalila několik zahrad a sklepů, částečně poničila silnice.

V Bílém Kostele už lidé opět uklízejí. | Foto: Deník/ Jan Škvára

„Přivalila se voda z okolních kopců, stříkalo to kanálama,“ popisuje nedělní odpoledne po prudké bouřce jeden z vojáků, kteří přijeli do obce pomáhat až z Hranic na Moravě.

Teď odpočívá. Dává si rychlou kávu, než zas půjde odklízet. Má čas vyprávět. „Bylo to strašně rychlé, voda přitekla, zaplavila pár sklepů a za chvíli zas byla pryč,“ povídá.

Problémem je podle něj nedaleká stavba silnice, kde se voda neudrží a teče rovnou do vsi. Další nepříjemností jsou ucpané kanály. „Chtělo by je nějak prošťouchnout, ale jak na to,“ přemýšlí s charakteristickým přízvukem.

„Lidé tady to ale vzali, jak to je. Nikomu nešlo o život, a to je hlavní. Sice jsou teď otrávení, ale co nadělají, musí se do toho pustit znovu. Hasiči jim pomohli odčerpat vodu a zbytek je na nich.“ Lucie Kovaříková, koordinátorka.

Voda se tentokrát dostala i do školy, která je na vyvýšenině. Zde se soustřeďuje humanitární pomoc. „Všechno se to seběhlo tak rychle. Bylo tu deset čísel, s tím nešlo nic dělat,“ vypráví koordinátorka prací v obci Lucie Kovaříková před vchodem do budovy.

Oproti první povodni byla situace klidnější. „Lidé to vzali, jak to je, nikoho voda na životě neohrozila, a to je hlavní,“ dodává Kovaříková. Podle ní jsou lidé s dalším úklidem smířeni. Sice jsou otrávení, ale co nadělají. Hasiči jim pomohli odčerpat vodu ze zahrad a sklepů, zbytek je již na nich.

O kousek dál dva mladíci kopou strouhu k řece. „Najednou tu po silnici tekla voda a zaplavila nám sklep,“ říká jeden z nich. Teď se snaží vykopat strouhu, aby voda měla kam odtékat. „Je to hrůza, trochu zaprší a voda je tu zas,“ stěžuje si. Louky a lesy v okolí už nedokážou vstřebávat další srážky, ty pak stékají do níže položených míst. „S tím se přece musí něco provést. Ale nikdo nám to zadarmo neudělá. Budeme se sami muset postarat,“ soudí mladík.

Obec zatím sčítá škody. Většinu z nich napáchala první povodeň. Zničila cesty, stát zůstal jediný most, poničené jsou i inženýrské sítě. Pod vodou je stále například fotbalové hřiště. První odhady škod obec vyčísluje na 300 milionů korun. Na obec s devíti sty obyvateli je to astronomické číslo. Voda zde poničila více než dvě třetiny domů.