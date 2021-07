Martin Drašner i Alena R. byli bez domova. Žili v přístřešku u turistické cesty z jabloneckého Mšena do Jindřichova, kde se loni v noci z 27. na 28. září případ odehrál.

Soud začal výslechem obžalovaného a svědků. „Fyzicky jsem napadl svou družku, která spadla na zem a já jí sebral víno. Bylo to ale nechtěně. Připouštím, že jsem měl účast na její smrti. Chtěl jsem jí pomoci, aby šla spát do postele a neležela na zemi. Zvedal jsem ji za límec, nevím, jak dlouho to trvalo. Mohl jsem jí ublížit, ale nechtěl jsem ji zabít ani zavraždit,“ popsal události Drašner. Řekl, že si byli blízcí a že se o ženu staral, když se vrátila z nemocnice. „Neměl jsem důvod jí ubližovat,“ uvedl obžalovaný.

Vypověděl, že se druhého dne ráno vzbudil a zjistil, že jeho družka je mrtvá. „Večer jsem ji obrátil na bok, přikryl a šel spát. Ráno jsme měli jít pro složenky na azylový dům. Ona už nedýchala. O půl dvanácté jsem šel ke známým, abych jim řekl, že zemřela. Myslel jsem si, že zemřela na svou nemoc. Došel jsem pro složenky, a pak jsem zavolal na policii,“ řekl Drašner.

On i Alena R. často a hodně pili alkohol. Večer před tragickou událostí prý Drašner vypil asi půlku lahve vodky, brandy a nějaké víno. „Dovedu se ovládat v alkoholu. Párkrát se ale stalo, že ode mě dostala facku,“ vypověděl obžalovaný, který se v minulosti léčil ze závislosti a byl několikrát trestaný, hlavně za krádeže a neplacení výživného.

To, že mezi partnery docházelo k fyzickému násilí potvrdilo i několik svědků. Většina se shodla, že byli zpravidla pod vlivem alkoholu. „Matka chodila často pořezaná a měla modřiny. S Drašnerem si chodili půjčovat peníze, většinou šlo o dvě, tři stovky. Často se hádali o peníze na chlast,“ řekla dcera oběti, která od tří let vyrůstala u babičky. Ta se starala i o další dvě děti Aleny R.

„Táta nás mlátil, matka pila, proto nás odebrala sociálka. Pak si k nám chodila půjčovat drobné. Kupovala si levné krabicové víno,“ řekla před soudcem Richardem Skýbou druhá dcera oběti. Další ze svědků, který žije bez domova, vypověděl, že často slyšel o tom, že Drašner svou družku bije. „Nikdy jsem to ale neviděl,“ uvedl Jiří Astaloš, který s Alenou R. žil asi půl roku ve stanu před jabloneckým Albertem.

Lékař Tomáš Adámek, který zpracovával znalecký posudek, uvedl, že oběť měla velký zánět průdušek, rozedmu plic a hnisavý zánět průdušinek. Kromě toho měla na těle drobné oděrky a zranění. „Na krku měla dobře znatelnou rýhu, která svědčí o škrcení a která vznikla v době, kdy byla oběť ještě na živu,“ řekl Adámek soudu. Dodal, že škrtidlem mohlo být cokoli včetně kusu látky, který se našel na místě činu.

„Škrcení probíhalo pravděpodobně jen několik málo vteřin až minut. Nebylo k tomu potřeba hodně fyzické síly vzhledem ke zdravotnímu stavu oběti… Její nemocni mohly nástup smrti urychlit,“ uvedl lékař Nevyloučil verzi obžalovaného, který tvrdil, že se oběť snažil přemístit tak, že ji tahal za límec košilky, a tím mohlo dojít k udušení. „Tímto pevným límcem mohlo dojít ke škrcení. Na smrti se mohlo podílet více příčin,“ dodal Adámek.

To, že nešlo o úmyslný čin, se snažila dokázat také obhájkyně Jaroslava Jančurová. V závěrečné řeči zdůrazňovala, že středně opilý Drašner hrubě manipuloval s poškozenou, ale bez úmyslu ji zabít. „Její úmrtí nahlásil a spolupracoval s Policií ČR, neměl žádný důvod ji zabít,“ prohlásila obhájkyně.

Navrhla obviněného zprostit obvinění z vraždy a čin překvalifikovat na trestný čin usmrcení z nedbalosti s trestem do tří let vězení.Soudce Richard Skýba ale její argumenty nevyslyšel a Drašnera odsoudil za vraždu na 11,5 roku do vězení s ostrahou. „Obviněný je vinen, že napadl svou družku po konzumaci alkoholu, neznámým předmětem ji škrtil, následkem čehož zemřela,“ řekl soudce. Dodal, že vztah obžalované a obviněného byl dlouhodobě konfliktní. „Ona brala vyšší dávky než on. To, že jí je bral, je prokázané. Motiv je také jasný, chtěl se odreagovat od konfliktu, který vypukl kvůli vínu. Škrcení zezadu bylo cílené jednání, nešlo o jednorázové tahání nebo škubnutí. Bylo tam více nesrovnalostí s tím, co se stalo a jak to popsal obviněný,“ vysvětlil soudce Skýba.

Obhajoba se na místě odvolala, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání. Drašner tak zůstává ve vazbě, kromě trestu musí uhradit škodu pojišťovně a nastoupit na ochranné protialkoholní léčení v ústavní formě.