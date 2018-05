Soud rozhodl, kdy začne líčení s hejtmanem Půtou

Liberecký kraj – Hejtman Libereckého kraje Martin Půta stane před soudem letos 11. září. Informovala o tom ČTK.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta.Foto: Deník

Půta je obžalovaný z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což by mohl jít do vězení na 5 až 10 let. V kauze je kromě Půty obžalováno dalších 12 lidí a čtyři firmy. Hejtman od počátku svou vinu odmítá.

„Jsem rád, že budu mít možnost očistit svoje jméno u nezávislého soudu. Obával jsem se, že výsledkem neveřejného jednání by mohly být další průtahy v celé kauze, která se vleče už téměř čtyři roky. Skutků, které mi obžaloba klade za vinu, jsem se nedopustil,“ vyjádřil se Půta.

Podle policie měl vzít hejtman stotisícový úplatek v souvislosti s rekonstrukcí kostela svaté Maří Magdaleny v Liberci, kde mělo za 65 milionů vzniknout Centrum pro využití geotermální energie. Projekt měl získat evropskou dotaci z ROP Severovýchod.

Půta se už dříve vyjádřil, že žádné peníze proplaceny nebyly. V druhé kauze, související s oddychovou zónou na Perštýně za více než 30 milionů korun, Půta obviněný není.