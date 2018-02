ANKETA: Soud smetl všechny čtyři návrhy, referendum o hazardu platí

Jablonec nad Nisou – Krajský soud rozhodl o zamítnutí všech čtyř návrhů na neplatnost místního referenda.

Referendum. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Pavel Sonnek

Dobojováno jest. Doslova a do písmene. Místní referendum o existenci výherních hracích automatů a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech platí i podle soudu. Jak Deník již informoval, krajský soud v Liberci rozhodl o zamítnutí všech čtyř návrhů na neplatnost místního referenda o existenci výherních hracích automatů a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech.

„Rozhodnutí soudu je pravomocné a výsledky referenda konaného 12. a 13. ledna v Jablonci platí,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová. Závěry soudu jablonecký magistrát nepřekvapily. „Referendum proběhlo podle všech platných norem,“ potvrdil těsně po jeho skončení tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Referendum se konalo spolu s prvním kolem volby prezidenta 12. a 13. ledna ve všech 49 volebních okrscích města Jablonec.

Již nyní úředníci připravují dodatky ke smlouvám s provozovateli kasin na území města. „Magistrát bude výpovědi řešit dohodou s dohledným datem výpovědí nebo dodatkem o provozování jen živé hry,“ vysvětlil vedoucí oddělení právního oddělení jabloneckého magistrátu Jiří Kučera. Na ministerstvo financí odešel informativní dopis s výsledky referenda. S ministerstvem se chystá jednat sdružení Jablonec proti hazardu, které referendum vyvolalo.

„Chceme projednat pravidla co nejrychlejšího a nejefektivnějšího postupu odstraňování automatů z města. Pokud někdo před referendem strašil, že to bude trvat tři roky, nemusí mít obavy. Postaráme se o to, aby poslední automat z deseti jabloneckých kasin zmizel nejdéle do jednoho roku,“ slíbil za sdružení Jakub Strnad.

Místní referendum o výherních hracích přístrojích bylo třetím všelidovým hlasováním v novodobé historii města Jablonec. Poprvé je ale závazné a platné. „Musím ocenit, že lidé se k referendu postavili zodpovědně, vyjádřili svůj názor a dali najevo, že jsou ochotni nést veškeré důsledky,“ uzavřel primátor Jablonce Petr Beitl.

V říjnu 2004 se uskutečnilo referendum o výstavbě hospice v Bezručově ulici. S ohledem na účast bylo toto referendum neplatné. V únoru 2012 jablonečtí občané v části Kokonín hlasovali v referendu s otázkou: „Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?“ I toto referendum bylo z důvodu nízké účasti neplatné.