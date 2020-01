Parkování se ale v podstatě jen posunulo. V minulých dvou zimních sezonách bylo možné za stejný poplatek, tedy za 50 korun, parkovat osobní vozidla na louce v těsné blízkosti nové odstavné plochy. „Na toto místo se však jezdilo přes první ochranné vodárenského pásmo, což znamenalo každoroční povolovací procesy ze strany všech dotčených orgánů,“ popsal manažer projektů a výstavby desenské radnice Martin Soukup. Nádrž Souš totiž zásobuje pitnou vodou města a obce na Jablonecku. Proto se Desná rozhodla pro odstavnou plochu mimo toto území s tím, že bývalá odstavná plocha na louce už nadále zprovozněna nebude.

Parkoviště vzniklo ve formě dvou kaskád. „Dolní řada je s možností využití pro celoroční krátkodobé odstavení vozidel a horní řada je určena jen pro zimní parkování,“ doplnil Martin Soukup.

MINCE I KARTY

Odstavné plochy jsou zpoplatněny padesátikorunou za den. Pro uhrazení platby jsou zde dva parkovací automaty, z nichž jeden umožňuje klasickou platbu mincemi, druhý platbu bankovní kartou. Uživatelé chytrých mobilních telefonů mohou zaplatit pomocí aplikace Clickpark.

Po celou zimní i letní sezonu budou parkujícím návštěvníkům zdarma k dispozici dvě mobilní chemické toalety.

O vybudování odstavného místa na Souši se radnice snaží už od roku 2014. Souš by měla být dalším nástupním místem do Jizerek i na procházku k Protržené přehradě. „Cílem zřízení této odstavné plochy s dostatečnou kapacitou míst bylo ze strany města Desná ulehčit už tak zatíženým parkovacím plochám na Jizerce a Horním Polubném a odlehčit třeba i Bedřichovu,“ sdělil tajemník města Jaroslav Müller. V zimní sezoně se totiž ve zmíněných místech parkoviště rychle zaplní a někteří řidiči se na Jizerku nebo do Bedřichova vůbec nedostanou.

To ale není vše, radnice má s parkovištěm velké plány i do budoucích let. Zvyšující se počet návštěvníků Jizerských hor především z řad běžkařů, cyklistů i turistů jistě uvítá i zázemí v podobě bufetu, toalet, ale třeba i převlékárny či půjčovny, které chce radnice v následujících letech vybudovat v místě bývalého krytu civilní ochrany přímo u odstavné plochy.

„V plánu je také vybudování vyhlídkového místa s výhledem na vodní nádrž Souš,“ doplnil starosta města Desná Jaroslav Kořínek. Město je zároveň investorem rozvoje cestovního ruchu v lokalitě Souš.

Zamýšlená vyhlídková plošina nemá být příliš vysoká, aby nad přehradu rušivě nevyčnívala.