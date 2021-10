Škola ostatně spolupořádá i studentský závod TFA aneb Nejtvrdší hasič přežije. Ten by se měl v Semilech konat 18. října.

Organizátoři ze Střední školy Semily chtějí v pořádání podobné soutěže pokračovat i v dalších letech. „Letos jsme si pořádání takové soutěže vyzkoušeli a určitě budeme připravovat další ročník. Dokážu si představit, že by soutěžících mohlo být i víc a z dalších škol,“ doplnil Sisr.

Výkony soutěžících oceňovali i sami rozhodčí. Třeba na stanovišti, které spočívalo nejprve v zapamatování si sedmnácti obrázků při třicetisekundovém prohlížení, poté běhu s přilbou, kyslíkovou lahví a fotbalovým míčem, a nakonec vzpomínání na obrázky. „Třeba jedno družstvo kluků z pardubické školy po běhu uhodlo všechny obrázky. Kluci si je rozdělili do skupin a po běhu je napsali všechny. To jsem doslova smekl,“ přiblížil učitel odborných předmětů semilské školy Jaroslav Tomka.

„Dostali jsme pozvánku, rozhodli jsme se přihlásit na poslední chvíli. Na podobné soutěže jezdíme pravidelně, ale dříve spíš do Prahy. Tady to máme blíž. Soutěže jsou vítaným ozvláštněním výuky,“ poznamenala pedagožka předmětu Bezpečnostně právní činnost na škole Kateřinky Barbora Sojáková.

Podobně na tom byl i Aleš Kopecký ze Střední průmyslové škola chemické Pardubice. „Pracovali jsme s kluky jako tým. Části úkolů jsme si rozdělovali tak, aby každý dělal to, na co se nejvíce cítil. Dobrá byla třeba imitace dopravní nehody.“

Hasičským a záchranářským nadějím se nový závod líbil. „Na takové soutěži jsem poprvé, docela jsme to zvládli, nejsložitější byla asi resuscitace na úřadě,“ přiblížil Jakub Lacina ze Semil.

Týmy se pustily do soutěže najednou, každý na jiném stanovišti s tým, že měly harmonogram, kam dále postupovat. Nesoutěžilo se na čas, ale na body, které týmy získávaly na každém stanovišti. Ty se nacházely přímo ve škole, ale i v budově zdejší radnice, v parku Ostrov i přímo u nástupu na Riegerovu stezku spojující Semily a Podspálov.

Přihlásit se mohly týmy ze všech škol v republice, kde vyučují požární ochranu nebo záchranářství. „Těch škol je, tuším, v republice devět, máme tady soutěžní družstva z šesti,“ poznamenal organizátor soutěže a zástupce ředitele Střední školy Semily Daniel Sisr. Do soutěže se přihlásily školy z Liberce, Čáslavi, Liberce, Kladna, Pardubic a samozřejmě hned tři týmy z domovských Semil.

