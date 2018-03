Soutěž Památka roku Libereckého kraje se koná již potřetí

Liberecký kraj – Kraj vyhlašuje třetí ročník soutěže Památka roku Libereckého kraje 2017, jejímž smyslem je prezentace úspěšných obnov kulturních památek.

Zámek SvijanyFoto: archiv

Do soutěže se lze přihlásit do 1. června. Vítězná památka obdrží pamětní desku a vlastník symbolický šek a finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun. Loni porota ocenila obnovu Doleního mlýna v Bradlecké Lhotě na Semilsku a také rekonstrukci zámku Svijany na Liberecku.

Do soutěže se mohou přihlásit nemovité kulturní památky, u kterých byla dokončena obnova nebo etapa obnovy v roce 2017. Zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl majitele ve výši 50 tisíc korun. Památku do soutěže může přihlásit vlastník, pověřený zástupce nebo jiná fyzická či právnická osoba, která má od majitele souhlas se zařazením do soutěže.