Špatná infrastruktura nás poškozuje, stěžují si firmy

Liberecký kraj – Stotisícový Liberec je jediným krajským městem, které stále nemá přímé spojení s Prahou. Na pátečním setkání, na které Deník pozval zástupce politické a podnikatelské sféry, byla právě nedostatečná železniční infrastruktura jedním z hlavních témat

Tomáš Švagerka a Marek Pieter. Foto: Deník / Zbranek Petr

„Stále máme lepší spojení do Drážďan než do Prahy,“ povzdechl si v úvodu debaty hejtman Martin Půta. „V dopise, který jsme dostali z ministerstva dopravy, přitom stálo, že současné spojení soukromými autobusy je dostatečné,“ dodal.Aktuálně trvá jízda vlakem do centra Prahy dvě a půl hodiny, jednou se musí přestupovat. Kraj by rád viděl přímé spojení po elektrizované trati s dobou jízdy kolem hodiny a půl.

„Aktuálně se zpracovává studie proveditelnosti,“ uvedl investiční referent Jiří Vencl ze Správy železniční dopravní cesty. „Ještě předtím bychom rádi zrekonstruovali nádraží v Turnově, což ke zkrácení jízdní doby také přispěje,“ dodal Vencl.Hudbou budoucnosti je pak případná vysokorychlostní trať. Ta by měla propojit Německo s Polskem právě přes Českou republiku. Ještě se ale nerozhodlo, zda by na našem území měla vést přes Liberecko nebo Královéhradecko.

„Nedělejme si iluze, že se to rozhodne tady u nás, rozhodující slovo budou mít Poláci,“ upozornil hejtman Martin Půta. Reálnější je v tuto chvíli právě takzvaná konvenční trať, která vyjde levněji. „Máme výhodu, že se na cestě do Prahy nachází Mladá Boleslav. Tamní Škodovka má vyjednávací sílu pěti krajů,“ myslí si hejtmanův dopravní náměstek Marek Pieter.

DLOUHÉ PŘÍPRAVY

V oblasti silniční dopravy je podobným problémem nevhodné spojení Liberce a Frýdlantska. Přípravy nové silnice se ale pořád komplikují. „Všichni chtějí jezdit po krásné čtyřproudové silnici, ale nikdo ji nechce mít u svého domu,“ řekl Půta. To potvrdili i Martin Čulík z Ředitelství silnic a dálnic a Jiří Vencl ze SŽDC, kteří mají dopravní stavby na starost. Přípravy staveb prý zabírají až čtyři pětiny celkové doby stavby. „Například zahájit stavbu silnice do Jablonce nám trvalo dvacet let. Chybí tu zákony, které by dovolily zahájit stavbu, i když ještě běží soudní spory,“ podotkl investiční referent Čulík.

NOVÉ NAPOJENÍ ZÓNY

Už od roku 1999 se táhnou také přípravy druhého napojení liberecké průmyslové zóny. „Sleduji kontinuální zhoršování situace. Doprava kolabuje zejména v období, kdy se střídají směny,“ popsal svou zkušenost Tomáš Švagerka, manažer společnosti DENSO, která v tamní zóně sídlí. „Konkurenceschopnost naší firmy je založená na logistice, logistika souvisí s infrastrukturou. Naše konkurenceschopnost je tedy omezena,“ postěžoval si.

Už se ví, kudy by měla silnice vést, a kraj je ji připraven dokonce i zaplatit. Práce ale nemohou začít, dokud nebudou vyřízena potřebná povolení, a hlavně dokud silnice nebude zakreslená v libereckém územním plánu. „Kdybychom kterékoli obci nabídli, že na jejím území postavíme silnici, tak 99 procent starostů udělá vše proto, aby se tak skutečně stalo. Míč je teď na straně města,“ tvrdí hejtman Půta. Zástupci města již dříve uvedli, že územní plán by se mohl změnit v prvním čtvrtletí příštího roku. Pak se bude stavba projektovat. „Mám-li být optimista, tak rok 2021 bude rokem, kdy by se mohlo konečně začít stavět,“ nastínil hejtman.

MÁLO ZAMĚSTNANCŮ

Doprava nebyla jediným tématem pátečního dopoledne. Řešila se i nezaměstnanost v kraji. „Máme o padesát zaměstnanců méně než bychom potřebovali. Jinde je to ale ještě horší,“ uvedl personalista Jan Záruba z liberecké Magny. Zaměstnanci se prý dočkají dalšího zvyšování platů.