Dopravně bezpečnostní akce, která se uskutečnila v pátek 14. srpna, byla zaměřená na kontrolu dodržování rychlosti. Policie naměřila překročení nejvyšší dovolené rychlosti u 119 řidičů.

Policie, úsekové měření rychlosti, radar. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Fanta

"V obci řidiči překračovali dovolenou rychlost převážně v rozmezí od 5 do 20 kilometrů v hodině a mimo obec o 10 až 30 kilometrů v hodině," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková a dodala, že nejvíce naměřili 159 kilometrů v hodině na místě, kde je povoleno jet 90. Řidiči, který si silnici spletl se závodní dráhou, hrozí pokuta od 5 000 do 10 000 korun včetně zákazu řízení od šesti měsíců do jednoho roku.