Založila si značku MiriS handmade a zaměřuje se na tvoření šperků z křišťálové pryskyřice. „Ráda zkouším nové techniky, moje ruce nesmí zahálet,“ svěřila se regionální tvůrkyně.

Můžete přiblížit vznik MiriS handmade?

Tvořila jsem už odmala. Učila jsem se mnoha různým technikám a vymýšlela další a další projekty. Začínala jsem tvořit z korálků, dostala jsem se i třeba k háčkování a šití, ale to všechno zkoušení mě nakonec dovedlo k pryskyřici. MiriS handmade jako značka vznikla proto, abych své výtvory mohla prodávat. Vznikla z mé přezdívky Miri a písmeno S jsem přidala, když jsem se vdala za svého muže.

Takže jste neměla hned jasno o směřování tvorby?

Mnoho let jsem tvořila a neměla jsem ani trochu jasnou představu o tom, čím přesně bych se chtěla živit. Chtěla jsem tvořit, dělat tak nějak od všeho trochu. Jednu dobu jsem i přemýšlela nad prodejem domácí kosmetiky, kterou si vyrábím. Až v posledních letech si utvářím konkrétnější představu o tom, čemu se chci věnovat. Šperky jsem ale dělala úplně od začátku, jen ty techniky se během let hodně měnily.

Co všechno nabízíte?

Zaměřuji se na tvorbu šperku na míru. Pryskyřice je neskutečně variabilní, i když trochu nevyzpytatelný materiál. Dá se v ní uchovat ledacos, co má pro člověka hodnotu. Nabízím šperky z pravých květin a dalších přírodnin, které si sama sbírám a speciálně suším. Jsem schopná vytvořit personalizované šperky z biologických materiálů, ať už jde o první dětské vlásky, nebo třeba mateřské mléko. Ráda vymýšlím nové kombinace a snažím se vycházet vstříc speciálním požadavkům. Vytvářím také šperky ze svatebních kytic.

V čem si myslíte, že jste originální?

Snažím se, aby moje šperky ukrývaly příběh, něco důležitého pro jeho nositele. Ať už jde o personalizované šperky, nebo šperky z přírodnin. Mám moc ráda symboliku a ráda ji vkládám i do svých šperků.

Kde čerpáte inspiraci?

Hodně se teď inspiruji v přírodě, snad z každé procházky s dětmi si nosím domů nějaký materiál (úsměv).

Lze vysledovat trend, že si lidé koupí originální výrobek od regionálního výrobce?

Podle mého názoru ano. Potkávám čím dál tím více lidí, kterým záleží nejen na tom, co jedí. Zajímají se i o to, odkud pochází dané oblečení či šperky.

Máte to jako koníček, nebo práci na plný úvazek?

Na hlavní pracovní poměr jsem zatím jen máma. (úsměv) Šperky mám jako vedlejší činnost. Ráda bych si ale tvorbu posunula o úroveň výš a udělala z ní zdroj obživy. Ale to až v době, kdy půjdou obě děti do školky.

Co chystáte v nejbližší době?

Po delší době chci otevřít možnost objednání šperků z mateřského mléka maminek. Dlouho jsem pracovala na nové technologii, jak šperk vytvořit, aby se časem nekazil. Také bych chtěla zkusit kombinovat s pryskyřicí další materiály. Mám zálusk na přírodní šperky z pryskyřice v kombinaci s keramikou či porcelánem.

Jak se stavíte k Tatrhům a akcím podobného ražení?

Jsem opravdu ráda, že jsou. Obecně se mi i jako návštěvníkovi takové akce líbí, člověk objeví spoustu zajímavých věcí a lidí okolo sebe. Navíc ta atmosféra je prostě nenahraditelná.

Čeho byste chtěla v budoucnosti dosáhnout?

Chtěla bych se svojí tvorbou uživit a najít takovou tu rovnováhu, aby mě moje práce stále bavila, i když už to není jen koníček.