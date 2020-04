Spolek pomáhá maminkám v nouzi. Dodává potřebné dětské vybavení

Je to už sedm let, co ve vile u jablonecké přehrady fungují Tadeáškovy jesličky, jediné jesle široko daleko. Rodiče sem vozí děti ve věku od dvou měsíců do tří let. Službu si pochvalují. Méně lidí ví, že zakladatelka jesliček Simona Havlová založila i spolek Tadeášek pomáhá. Podporu nabízí především matkám samoživitelkám, ale i mladým rodinám v nouzi z celé republiky.

Simona Havlová vede zapsaný spolek Tadeášek pomáhá. | Foto: archiv Simony Havlové

Spolek aktuálně pomohl dvojici mladých lidí z České Lípy. Do problémů se dostala poté, co otec dítěte, které se má předčasně narodit každým dnem, nastoupil do práce. Bohužel, kvůli nouzovému stavu v ní vydržel pouhý jeden den a byl poslán domů. Na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok. „Dozvěděli jsme se, že nastávající maminka tak nemá peníze. S potravinami jim pomáhá rodina, ale na výbavu pro potomka nemají,“ popsala Havlová. Po seznámení s jejich nelehkou situací se spolek Tadeášek pomáhá spojil s tamní radnicí. Zaslal jim kompletní výbavu včetně kočárku, postýlky, oblečení, kosmetiky. Českolipská starostka Jitka Volfová vyslala do Jablonce pro pomoc dodávku. Věci už rodina může používat „Teď čekáme na reakci, zda jsme dodali vše potřebné, nebo zda rodina ještě něco potřebuje,“ doplnila předsedkyně spolku. Nerespektují objížďku. Agresivní řidiči dusí Rádlo Přečíst článek › Spolek Tadeášek pomáhá vznikl v lednu roku 2018 a od té doby pomohl cirka třiceti samoživitelkám, ale i dvěma otcům samoživitelům. „Spolek vznikl tak, že za mnou přišla známá, že její kamarádka v nelehké životní situaci potřebuje pomoc. Řekla jsem si, proč nepomoci i dalším, potřebných je vždy hodně,“ vysvětlila Havlová. Ze začátku spolek vyhledával maminky třeba přes sociální sítě. „Dostávala jsem se do různých skupin, které maminky tak rády zakládají, kde shání věci, vyměňují a prodávají oblečení. A nabízela jsem pomoc. Dnes už maminky rovnou odkazují na nás,“ dodala. Oblečení „Tadeáškovi“ darují dobrovolníci. Spolek má plný sklad věcí – dámské, pánské, dětské oblečení, kompletní výbavičky pro miminka. Na spolek se obracejí maminky v nouzi, bez peněz, po rozvodu. „My si je prověříme a případně pomáháme. Neposkytujeme finanční pomoc, ale jsme schopni sehnat potraviny, oblečení, boty, vybavení pro miminko, vybavení domácnosti,“ přiblížila Havlová. PROVĚTRALA SKLAD V době koronavirové krize jsou Tadeášovy jesličky prázdné, a proto předsedkyně spolku mohla pořádně zinventarizovat obsah skladu. Zjistila, že je plný až na půdu. A protože obchody s oblečením a obuví byly několik týdnů zavřené, napadlo ji, že může sklad povyprázdnit. A tak na sociální sítě napsala výzvu směrem k rodinám, které mají akutní problémy s oblečením a obuví pro rychle rostoucí děti. „Zájem byl velký, prodávali jsme za dobrovolné ceny. Peníze pak využijeme na další provoz spolku,“ řekla Havlová. Spolek disponuje transparentním účtem 5688556885 / 2010. Z vybraných peněz nakupuje především potraviny. „Teď připravujeme pomoc pro matku samoživitelku z Liberce, ozvala se děvčata s prosbou o pomoc do Teplic,“ doplnila Simona Havlová. MHD na Jablonecku se rozjíždí. Pomalu přibývají další spoje Přečíst článek › Spolek i jesle nesou název po jejím sedmiletém synovi. Ten dnes s pomocí i aktivně pomáhá. A má z toho dobrý pocit. „Mamko, dneska jsme zase někomu pomohli, udělali jsme dobrý skutek,“ zářily mu oči, když dodávka s pomocí do České Lípy zmizela za rohem.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu