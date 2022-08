Zastaralé a nevyhovující hřiště ve sportovním areálu ZŠ Pasířská prošlo revitalizací, asfalt nahradil nový plastový povrch. Zrodilo se tak nové sportoviště, které vyšlo téměř na půl milionu korun. Samotná myšlenka na jeho vybudování vznikla v době uzavřených vnitřních sportovišť během pandemie. Tehdy florbalový sportovní klub zjistil, že v Jablonci nad Nisou neexistuje venkovní plocha, kde by šlo důstojně organizovat tréninky mládeže či vůbec florbal hrát.

„Měli jsme připravenou cenovou nabídku na povrch a hledali vhodnou lokalitu. Volná plocha v Základní škole Pasířská a chuť ředitelky Jitky Šťovíčkové revitalizovat chátrající hřiště daly věci do pohybu,“ řekl předseda výkonného výboru Florbal Jablonec Tomáš Beran.

Projekt se podařilo realizovat za necelé čtyři měsíce díky spolupráci statutárního města Jablonec nad Nisou, ZŠ Pasířská a sportovního klubu Florbal Jablonec. „Město poskytlo škole na realizaci 200 tisíc korun, základní škola uvolnila ze svých rezervních fondů také zhruba 200 tisíc a k tomu přidala sítě zakoupené v minulých letech. O likvidaci porostu kolem hřiště a nátěr sloupů se postarali vězni z Věznice Rýnovice. Klub Florbal Jablonec přispěl částkou 60 tisíc korun a k tomu zajistil pokládku povrchu svépomocí zdarma,“ sdělil náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek

Nejen florbal

Podle ředitelky jablonecké základní školy propojení spolku zaměřeného na sportování dětí a mládeže a školy samotné se ukázalo jako dobrý nápad. Hlavním cílem vybudování nového sportoviště se stala snaha o podporu sportování dětí venku. „Dopoledne bude využívat nové hřiště ZŠ Pasířská v rámci své rozšířené výuky tělesné výchovy, v odpoledních hodinách poté primárně mládežnické kategorie klubu Florbal Jablonec. Hřiště je multifunkční, poslouží nejen pro florbal, ale také například pro miniházenou, volejbal, vybíjenou či přehazovanou,“ informovala Jitka Šťovíčková.

Do konce revitalizace zbývá už jen nalajnovat hřiště na házenou, pověsit okolo ochranné sítě a instalovat nové koše na košíkovou. K slavnostnímu otevření dojde se začátkem nového školního roku. V plánu je uspořádání florbalového turnaje. Pro výchovu mládeže to bude velký posun, protože takto velká plocha v Jablonci zkrátka chyběla. A není to jen o florbale, povrch je skutečně vhodný pro většinu sportů,“ zdůraznil Beran.

Nové školní sportoviště v areálu školy na Žižkově Vrchu má rozměry 36 x 18 metrů čtverečních. Povrch tvoří nisaplast II., který je vhodný pro krytí sportovních hřišť, zejména pro míčové hry jako jsou florbal, tenis, basketbal, házená, volejbal, inline hokej apod. Přednostmi povrchu jsou ochrana pohybového ústrojí sportovců, nenáročná údržba, snadná výměna poškozených dílů a pohodlná mobilita.