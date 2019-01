Desná – Pouhý sen za sedmdesát milionů nebo realita brzké budoucnosti? Jiným výsledkem záměr výstavby šestikilometrové sportovní dráhy kolem soušské přehrady dopadnout nemůže. A zatím je to padesát na padesát. Hlavní překážkou je fakt, že stavět by se muselo v nejpřísnějším ochranném pásmu vodního zdroje, což vlastně ani nejde.

Plán zamýšleného sportovního „Soušského okruhu 777“.

Se záměrem přišel majitel horského hotelu Montanie Jindřich Řehák. Partnera našel v městu Desná, které je navíc ochotné stát se nositelem projektu, protože má šanci dosáhnout na větší dotaci.

„V první řadě musíme čekat na nový územní plán, který by měl být pohromadě nejdéle letos na podzim. Pak už přichází v úvahu příprava projektové dokumentace a hledání dotačních titulů, ať už z Evropské unie nebo státních zdrojů,“ říká starosta Desné Marek Pieter.

Podle Jindřicha Řeháka by stavba měla vyjít zhruba na sedmdesát až pětasedmdesát milonů korun s tím, že možným spoluinvestorem je i hotel Montanie.

„Zamýšlená in–line dráha by byla zároveň cyklostezkou a běžeckou tratí, přičemž v zimě by sloužila jako upravovaná běžkařská stopa,“ popisuje majitel horského hotelu.

Podle dosavadního záměru by stezka vedla úplně mimo stávající silnici kolem Souše, která propojuje Desnou se Smědavou. „Z pochopitelných důvodů bychom chtěli sportovní aktivity oddělit od silniční dopravy. Za současných podmínek jsou in–linisté a cyklisté na úzké silnici s běžným automobilovým provozem ve smrtelném nebezpečí a já tvrdím, že je jen otázkou času, než se tady něco vážného stane,“ poznamenal Jindřich Řehák.

Jenže odvážné plány unikátního sportoviště se hravě mohou rozplynout, protože za současných podmínek stavba skutečně nepřichází v úvahu. „Čeká nás těžký úkol, kterým bude prosazení změny vyhlášky o ochraně vodního zdroje, aby se změnil rozsah prvního pásma ochrany, které je stavebně nedotknutelné,“ říká Jindřich Řehák.

Normy jsou podle něj zbytečně přísné, což chce podložit odbornými názory dopadu okruhu na bezpečnost a kvalitu vodního zdroje. „In–linisté, cyklisté a běžci určitě nepředstavují pro zdroj pitné vody žádné nebezpečí,“ přidává se starosta Desné.

Město i majitel Montanie si od projektu slibují další příliv turistů. „V naší lokalitě je k dispozici zhruba tři a půl tisíce ubytovacích lůžek,“ doplnil starosta.

Šéf jabloneckého závodu Povodí Labe Jaroslav Jaroušek Deníku řekl, že žádný konkrétní projekt ještě neviděl, takže se k němu nemůže vyjádřit. „Rozhodně je to ale odvážný návrh, protože v této lokalitě není jednoduché cokoliv budovat. Muselo by být zajištěno, aby nedošlo ke znečištění přehrady, která je hlavním zdrojem pitné vody pro Jablonecko,“ konstatoval s tím, že rozhodovat bude v tomto případě centrála Povodí Labe v Hradci Králové.