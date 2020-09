Sportovní in-line kroužky v Turnově a v Liberci spustily registrace

Pokud vaše děti rády jezdí na kolečkových bruslích, nebo by se to chtěly naučit, mají nyní možnost. Organizace Sportinline otevřela brány registrace do kroužků.

Kolečkové brusle. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vrtišková