Spousta lidí pochopila, že je přilba na lyže lepší než čepice, říká Jiří Brožek

Jizerské hory, Krkonoše /ROZHOVOR/ – Ten působí jako náčelník Horské služby České republiky.

Sjezdovky jsou doslova přeplněné a často se na nich pohybují lyžaři či snowboardisté bez potřebných zkušeností. „Následují pády a úrazy,“ komentoval situaci v horách Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše. Jen za minulý týden tu evidují přes dvě stovky úrazů. Začaly jarní prázdniny a toto je jejich stinná stránka.

Většinou se podle Jirsy jednalo o komplikovaná poranění bérců, kolenních vazů, ale i o několik poranění páteře. V Peci pod Sněžkou dokonce devítileté dítě spadlo u nástupu do lanovky z pětimetrové zídky a zlomilo si stehenní kost.

„Důrazně doporučuji všem rodičům a pedagogickému dozoru hromadných dětských zájezdů, aby za všech okolností dávali pozor na své svěřence,“ varoval Pavel Jirsa. Dodal, že také vyzývá lyžaře i snowboardisty, aby na sjezdovkách jezdili ohleduplně k ostatním a aby nepřeceňovali své síly.

NEJEN LYŽAŘI VOLAJÍ O POMOC

I přesto, že zimní sezona je v plném proudu, našli si horští záchranáři čas i na pravidelné doškolování. Všechno zaměřili na záchranu osob z těžce dostupného terénu. Z víkendového cvičení vyjížděli přímo do ostrého zásahu.

Ve Štolpichu se zřítil muž z ledopádu a zlomil si nohu. „Zraněného primárně ošetřili členové Horské služby, z místa zásahu byl transportován v záchranné síti v podvěsu pod vrtulníkem a po přesunu na palubu vrtulníku dále na traumatologii do Liberce,“ uvedla ZZS LK.

TYPY ÚRAZŮ OVLIVNIL STYL LYŽOVÁNÍ

Náčelník Horské služby České republiky Jiří Brožek říká, že jde o situaci, která se každý rok opakuje.

Je to po celé republice?

Úrazovost je zatím srovnatelná s jinými lety. Tady v Jizerkách a Krkonoších běží sezona kompletně. Například kluci v Beskydech mají poloviční odježděné dny.

Jsou typy úrazů na sjezdovkách stále stejné, nebo se jejich kategorie trochu mění?

Trend je již dlouhodobý. Je to kvůli stylu lyžování a typu lyží. Dnes už nepřevládají zlomeniny, ale pohmožděniny a problémy s klouby, hlavně koleny. U snowboardistů to jsou předloktí a zápěstí. Procento zlomenin je menší než poranění kloubů.

Jsou lyžaři, míníme dospělé, svědomitější v nošení přilby?

Pokud se podíváte po kopci, vidíte, že takřka většina jezdí s helmou. Ať děti či dospělí. U dětí úplně. Začínají se prosazovat i další ochranné pomůcky, například páteřáky. Ochrana určitě roste. Je to ale ruku v ruce s tím, že mnoho lidí si říká: mám helmu, mám páteřák, tak si toho mohu více dovolit. To je ta kontraproduktivita.

Jde o novou generaci, tedy dorostli junioři do dospělého věku? Starší generace přilby nenosila.

To bude také mít vliv. Naši rodiče helmy nepoužívali, na svazích se už ale tolik nepohybují. Spíš si ale myslím, že spousta lidí pochopila, že přilba je daleko lepší než čepice i kvůli počasí. Nefouká do ní, i když prší nebo padá sníh. Navíc to podléhá módnímu vlivu a výběr je obrovský, typy přileb jsou samozřejmě také pohodlnější, než to bývalo.

Zmínil jste módu. Zájmu se těší skialpinismus. V lednu ale skialpinista strhl v Krkonoších lavinu.

Je to komplikované. Pokud bychom řekli: nesmíte nikam chodit, tak to není ideální stav. Je dobré, že lidé chodí do terénu, ale musí mít rozum a vyhodnotit situaci. Jaká je nahlášená a jaká je v dané lokalitě, tam může být trochu odlišná. Musí mít také zkušenosti a dovednosti, než se pustí do lavinových svahů. Ale skialpinismus není pouze o lavinových svazích.

Je možný postih?

To je otázka ochrany přírody. Mimo cesty se v jedničce nesmí. Je, myslím, sedm, které jsou s KRNAPem vytipovány, kde se lyžař pohybovat může.