Sportovní nadšenec vypráví o své lyžařské vášni a dalších životních okamžicích.

Vladiboj Kraus. | Foto: Deník / Jiří Louda

Sportovec tělem a duší, 94 letý Vladiboj Kraus, aktuálně žije v Domě seniorů Františkov – Liberec. Už jako dítě se věnoval sportu, a to lyžování. To ho provázelo celý život. Díky talentu na jazyky se podíval i do světa a vyzkoušel si lyžování v Alpách. Podle něj šlo dřív o sport jako takový, teď se vše točí kolem peněz.