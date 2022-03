Prudké brzdění a zrychlený srdeční tep v lepším případě, promáčklé plechy, rozbitá skla a šok v tom horším. Právě druhou variantu prožila Zuzana z Turnova. Během cesty do práce jí vběhl na silnici srnec. „Dobrzdit už jsem to nestihla. Naštěstí jsem nestrhla volant. Jen jsem zpomalila a čekala, co se bude dít,“ popsala nemilou příhodu mladá žena. Výsledkem střetu bylo mrtvé zvíře a rozbité světlo. „Obrečela jsem to, bylo mi srnce líto,“ dodala.

Zatímco srnky či divoká prasata své chování nezmění, motoristé by si měli po změně na letní čas dávat větší pozor, a to hlavně v ranních hodinách. Vliv na nehodovost má také začínající jaro, kdy se zvěř probouzí, rozpadá se stádovost a nastává migrace. „Týká se to především srnčí zvěře, která je hodně teritoriální. Mladí tak musí ujít až desítky kilometrů. Teritoria totiž mohou být velká tři až čtyři hektary, ale i dvacet hektarů,“ osvětlil turnovský lesní hospodář Karel Kolář s tím, že v některých případech musí zvířata sražená autem i dorážet. „Není to příjemný pohled. Buď se zakopou, nebo je zpracujeme do žrádla pro psy či lišky, které chová známý na výcvik,“ podotkl.

Myslivci z Libereckého kraje prosí veřejnost, aby se nedotýkala srnčích mláďat

Nejčastěji dochází k nehodám na lesních úsecích silnice či v těch částech komunikací, které vedou mezi poli. Nejproblematičtější oblastí v kraji je Českolipsko, kde od začátku roku eviduje policie 108 střetů se zvěří. Nejrizikovější úsek se nachází na silnici I/9 u obce Skalice u České Lípy. „Nejméně nehod se stalo v jabloneckém okrese, a to patnáct. Na Liberecku už je těch střetů více a k problematickým úsekům patří silnice I/13 mezi Bílým Kostelem a Jítravou,“ sdělila mluvčí policie Ivana Baláková. Mezi nejčastěji sražená zvířata patří srny a divoká prasata, výjimkou není ani daněk, laň či zajíc. Nejvíce nehod se loni odehrálo právě na Českolipsku (548), následovalo Liberecko (271) a Semilsko (146) a nejméně na Jablonecku (74).

Pro sledování této problematiky na území České republiky vznikl v minulosti SRNA index, a to ve spolupráci Generali České pojišťovny s Centrem dopravního výzkumu. Podle mluvčího Generali Jana Marka totiž poslední roky ukazují, že jde skutečně o velký problém. Statistiky ukazují, že v Libereckém kraji v porovnání s ostatními kraji je nadprůměrná četnost srážek se zvěří. V období od dubna do září loňského roku došlo průměrně k jedné srážce se zvěří každého 5,4 kilometru, zatímco průměr Česka je jedna srážka každých 6 kilometrů.

Lesy plné zvěře myslivce těší. Příroda ale trpí, říká lesní hospodář Jan Duda

„Nejkritičtější bývají dvě hodiny před půlnocí a dvě hodiny po ní. Problematické jsou bezesporu také brzké ranní hodiny,“ řekl Marek. Každoročně jen v Generali České pojišťovně řeší kolem deseti tisíc případů střetu auta se zvěří. Účet za škody přesahuje 400 milionů korun. „Právě pojištění střetu se zvěří patří k těm připojištěním, které jsou v rámci povinného ručení sjednávána společně s pojištěním skel nejvíce,“ informoval mluvčí.

V úsecích, kde se dá předpokládat častější pohyb zvěře, se doporučuje jezdit pomaleji a se zvýšenou opatrností. „V okamžiku, kdy vběhne do silnice zvěř, je důležité nestrhnout volant a brzdit,“ dodala Baláková.

Data za období 2010-2021



Českolipsko:

Podíl nehod se zvěří: 24,7 %

Nehody s lesní zvěří: 3 622

Celkový počet nehod s vysokou zvěří: 2 843

Celkový počet nehod s div. prasetem: 692

Celkový počet nehod (vysoká + div. prase): 3 535

Celkový počet nehod: 14 676



Jablonecko:

Podíl nehod se zvěří: 7,8 %

Nehody s lesní zvěří: 620

Celkový počet nehod s vysokou zvěří: 533

Celkový počet nehod s div. prasetem: 73

Celkový počet nehod (vysoká + div. prase): 606

Celkový počet nehod: 7 925



Liberecko:

Podíl nehod se zvěří: 9,5 %

Nehody s lesní zvěří: 1 887

Celkový počet nehod s vysokou zvěří: 1 561

Celkový počet nehod s div. prasetem: 1 833

Celkový počet nehod (vysoká + div. prase): 606

Celkový počet nehod: 19 950



Semilsko:

Podíl nehod se zvěří: 15,8 %

Nehody s lesní zvěří: 1 026

Celkový počet nehod s vysokou zvěří: 907

Celkový počet nehod s div. prasetem: 100

Celkový počet nehod (vysoká + div. prase): 1 007

Celkový počet nehod: 6 493