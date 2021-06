„Discgolf je pro někoho možná ještě neznámá hra. Výstavbou hřiště můžeme navrátit zašlou slávu do tohoto úžasného údolí,“ přiblížil náměstek primátora David Mánek, který s nápadem přišel.

Devět unikátních jamek je navrženo do takzvaného finského stylu, to znamená, že budou umístěny převážně v lesním porostu, čímž je hra technicky náročnější. Jamky vytvoří okruh, který je možné několikrát po sobě opakovat.

„Očekávám, že zájem o discgolf v Srnčím dole budou mít celé rodiny, mládež, ale i senioři. Hřiště mohou využívat školy a pořadatelé různých firemních akcí,“ dodal Mánek. Výhodou je i případné jednoduché přemístění hřiště, jde jen o devět košů. Kromě Jablonce jsou discgolfová hřiště v kraji také v Liberci, Smržovce, u Tanvaldu, v České Lípě a ve Frýdlantu.

Discgolf je outdoorová hra s létajícím talířem, která má více než šedesátiletou tradici. Hra využívá jednoduchou mechaniku z tradičního golfu, kdy se hráč snaží umístit létající talíř (disk) co nejnižším počtem hodů do koše. Vhodný je pro všechny věkové kategorie, výjimkami mezi hráči discgolfu nejsou ani senioři. „Samotné kouzlo spočívá také v tom, že za hru se neplatí žádný poplatek. Stačí mít své disky a můžete začít hrát,“ popsal Julius Jankovič z firmy Discgolfová hřiště, která hřiště v Srnčím dole navrhla.

Jenže přírodní sportovní areál na okraji Jablonce má v budoucnu protnout plánovaná výstavba takzvané západní tangenty. Stát, potažmo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), o obchvatu hovoří desítky let. Potřebný je i pro centrum města. A tak se na projektu potichu, ale jistě pracuje dál.

„Aktuálně probíhá předběžný geotechnický průzkum a připravují se podklady pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Stavební stroje by se do krajiny měly zakousnout v roce 2026, o dva roky později by mělo být hotovo. Data jsou to ale jen orientační.

Západní tangenta byla navržena jako součást dálkové dopravy ve směru Liberec – Jablonec – Tanvald – Harrachov. Výstavbou silnice by došlo k odlesnění, výraznému zvýšení hluku a emisí a k bariérovému efektu, tedy oddělení rekreační zóny od města, čímž by klesla její dostupnost, využitelnost i kvalita.

Před deseti lety téma západní tangenty rezonovalo celým Jabloncem, na náměstí před magistrátem proběhla i demonstrace proti záměru, kterou organizoval spolek Srnčí Důl. Ostatně, spolek je stále aktivní a proti obchvatu bojuje stále. „Západní tangenta je zbytečně nákladné a málo efektivní řešení dopravních problémů Jablonce nad Nisou. Ty spočívají více v jiných problémech, než je dálková doprava, a s nimi jiná řešení mohou pomoci více. Zhoršení kvality životního prostředí a možností rekreace pro všechny by za to bylo zbytečně vysokou cenou,“ prohlásil místopředseda spolku Jan Vokurka.

V areálu to zatím stále žije. Lidé si do několik desetiletí starého přírodně sportovního areálu chodí zaběhat, zacvičit, pořádají se tu i oficiální závody. Před rokem se tu konal třeba vrhačský mítink za účasti nejlepších českých vrhačů.

Přírodní sportovní areál Srnčí důl

Přírodní sportovní areál Srnčí důl (nebo také Areál zdraví) patří svým umístěním v přírodě k republikovým unikátům mezi sportovišti. Byl vybudován v letech 1976–1978 díky sportovním nadšencům, kteří zdarma odpracovali tisíce hodin.

Jsou zde běžecké trasy (včetně okruhu o délce 1 km), softballové hřiště, sektor pro výškaře, dálkaře, oštěpaře nebo dokonce diskaře a kladiváře. Lesní sportoviště, pro jehož vznik našli zakladatelé inspiraci ve Finsku, bylo pýchou jabloneckých atletů. Trénovaly zde i takové hvězdy jako Jan Železný nebo Bára Špotáková. I když by nyní areál potřeboval důkladnější obnovu, stále je příjemnou plochou uprostřed lesů, kde si rádi zlepšují fyzičku jak členové oddílů, tak běžní návštěvníci.