Jablonec má v současné chvíli už připravenou opravu oválu a cesty v Srnčím dole, které se budou realizovat na jaře. Práce vyjdou na 112 tisíc korun, dalších 60 tisíc bude stát projektová dokumentace opravy příčné přístupové cesty pro pěší. „I tento krok již máme pod smlouvou, opět s dodáním na jaře 2022. Pochopitelně budeme rádi, když se vše stihne co nejdříve,“ doplnila Gaislerová.

Zanedbaný areál se začne postupně vylepšovat a navrch napomáhat zadržovat vodu v krajině. Pilotním projektem bude obnova tůně v přilehlém starém lomu, na které magistrát spolupracuje se spolkem Milujeme Jizerky. „Jsme nadšení, že na celém projektu můžeme spolupracovat s městem, které nám vyšlo vstříc a pro celý plán se s námi nadchlo,“ přiblížil spoluzakladatel spolku Daniel Honzig.

Nadace pomohla zachránit rašeliniště v srdci Jizerských hor a vysázet stromy

Spolek má s podobnými projekty zkušenosti, když v minulém roce spolupracoval se správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a státním podnikem Lesy ČR na rekultivaci staré lesní cesty v Mordové rokli v libereckých Kateřinkách. Dnes je tady pás vsakovacích jam.

Za deště tu vzniká kaskádovitá řada malých tůní. Ty mají za úkol jediné: zadržovat v lese vodu. Spolek navíc vysazuje v Jizerských horách nové stromy, v roce 2020 otevřel v Hejnicích naučnou stezku. Její součástí jsou hmyzí hotel, přístřešky pro ještěrky nebo ježky.

„Zadržování vody v krajině je velmi diskutované celospolečenské téma a my společně s nadšenci ze spolku Milujeme Jizerky chceme v tomto směru přidat ruku k dílu,“ doplnil za magistrát náměstek pro oblast humanitní David Mánek.

Ocenění Jablonce získali badatelka, kronikář, hudebník i Český červený kříž

Dlouhodobě zanedbaný Srnčí důl by se měl v následujících letech změnit vybudováním souboru vodozádržných opatření, jako jsou tůně, odtokové kanály a jámy. Srnčímu dolu zůstane přírodní ráz, obnoví se přístupové cesty a v plánu je také vytvoření relaxační zóny pro všechny návštěvníky.

Spolupráci se spolkem město zahájilo už letos v létě. Tehdy v Srnčím dole vzniklo discgolfové hřiště, které si ihned našlo své příznivce a hojně se využívá.

„Discgolf je možné hrát i v zimě. Zkrátka, přírodní areál skýtá i do budoucna velký potenciál a byla by škoda nesnažit se ho postupně zvelebovat a navracet do něj stále více život,“ shrnul náměstek Mánek.

O spolku Milujeme Jizerky

Spolek vznikl v roce 2019 jako projekt na podporu jizerské přírody. Cílem je realizace projektů na zadržení vody v krajině – od sázení stromků až po realizace rekultivačních linek v oblasti Jizerek.

Od loňského léta se spolku podařilo vysázet přibližně 200 stromů v lokalitě Bílého Potoka. Věnuje se také edukaci návštěvníků hor o výhodách udržitelného turismu. Pomáhají s úklidem v přírodě. Více na milujemejizerky.cz.