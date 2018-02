Stále můžete vklouznout do zimní pohádky

Jablonec na. N. – Když počasí zimním radovánkám příliš nenahrává, můžete navštívit výstavu s názvem Zimní pohádky s Miloslavem Jágrem, která je v těchto dnech ke zhlédnutí v prostorách Jabloneckého kulturního a informačního centra.

Turistické informační centrum v Domě manželů ScheybalovýchFoto: JKIC

Jedinečné obrazy vám jistě vykouzlí úsměv na tváři. Výstava je určená jak dětem, tak dospělým. Miloslav Jágr za svůj život vytvořil neskutečné množství krásných obrázků i ilustrací. Výstava je přístupná od úterý do pátku vždy od 10 do 12 a odpoledne od 13 do 17 hodin, v sobotu pak od 10 do 13 hodin.