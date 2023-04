Otevřít by měl stánek v lokalitě U Prutu už v červnu, město právě hledá nájemce. „Výběrové řízení jsme vyhlásili ještě před dokončením objektu, aby vše navazovalo a aby mohl být kiosek s občerstvením a venkovním posezením v provozu zároveň se začátkem sezóny,“ vysvětlil náměstek primátora pro majetek města Petr Roubíček.

Výběrové řízení má dvě hlavní kritéria a to výši měsíčního nájmu a koncept provozu. Nejnižší cena nájmu má podle města začínat hranicí 20 tisíc korun za měsíc. Ale to není vše, nájemce musí dalšími 12 tisíci měsíčně přispívat na provoz veřejného WC, které je součástí modulové stavby.

Vybavení kuchyně si má nájemce zajistit sám podle typu občerstvení, které bude poskytovat. „Součástí architektonického návrhu, a tedy i stavby samotné, jsou ale stoly a židle pro hosty uvnitř i na terase. Nájemce se zaváže jejich počet neměnit a jiné nepoužívat,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Na břehu přehrady Mšeno roste nové zázemí, naopak lázně osiřely

Dodavatelská firma výstavbu prvního modulového objektu u jablonecké přehrady vysoutěžila za 12,3 milionu korun. Připravena je i soutěž na obdobnou stavbu ve směru k městské sportovní hale. Bývalé stánky bývaly otevřené jen přes letní sezónu, teď se to má změnit. „Oba objekty budou připravené tak, aby mohly návštěvníkům přehrady v případě zájmu sloužit i celoročně,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová. „Připravíme však i technický postup, jak zázemí zazimovat,“ dodal Roubíček.

Architektonickou soutěž na zázemí přehrady Mšeno vyhlásilo město už v červenci 2020. Ovládl ji návrh Marka Přikryla z ateliéru Prokš Přikryl Architekti. „K alespoň částečnému řešení okolí přehrady sáhl magistrát po letech dohadů a několika proběhlých architektonických soutěží. Žádný z těchto záměrů nebyl realizován a okolí přehrady se pomalu mění v trvalé provizorium,“ popsal městský architekt David Pavlišta.

Jedním z dalších kritérií je také zkušenost s podobným provozem, výhodou je i provozování klasické kamenné restaurace. Nabízí se tedy otázka, zda by o nájem neměli zájem bývalí nájemci loni v létě vyhořelého areálu Slunečních lázní na druhém břehu přehrady. „S partou ze Slunek do toho určitě nepůjdeme. Tyhle peníze platit celoročně poté, co léto proprší, tak docela zapláčou,“ popsala bývalá provozovatelka Slunečních lázní Lucie Pokorná.

Odloženo. Co způsobilo požár Slunečních lázní v Jablonci, policie nezjistila

Dřevěná stavba navržená architekty Markem Přikrylem a Martinem Prokšem ale předpokládá celoroční provoz. Objekt, který zahrnuje krytou pasáž i posezení je uzavíratelný velkými sklopnými okenicemi, prostory bistra i toalet jsou zateplené a vybavené přímotopy.

Nájemce se bude muset smířit i s tím, že podobu vývěsních štítů bude muset mít posvěcenou. „Naším cílem je dát zázemí u přehrady kultivovanou podobu a odpovídající standard. S tím souvisí kromě samotných objektů i mobiliář, ale třeba také vývěsní štíty označující jednotlivé kiosky. Jejich podobu proto bude posuzovat městský architekt,“ popsal náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Nájemní smlouva na objekt občerstvení bude dle rozhodnutí rady města uzavřena na dobu určitou 2 roky s jednou možností prodloužení opět na 2 roky bez výběrového řízení v případě, že nájemce neporuší nájemní smlouvu. „Chceme zajistit kontinuitu poskytovaných služeb, zároveň ale musíme mít jako vlastník objektu určitou kontrolu nad provozem a možnost operativně reagovat,“ konstatuje Petr Roubíček, náměstek primátora zodpovědný za majetek města.

Záchranáři na jablonecké přehradě budou daleko od pláže, město je dalo na Tajvan

Jako druhá etapa budování nového zázemí v okolí přehrady se dokončují projekty podobného objektu jako U Prutu, ale ne s celoročním provozem, v zátoce u bývalé Bižuterie, na břehu u bazénu, kde bude také bistro a WC. Naproti U Základny je součástí této etapy objekt nových toalet. Tyto projekty jsou ve fázi stavebního řízení, mají vydané stavební povolení.

Zdaleka ne všem Jablonečanům se projekt „vláčků“, jak začali stánkům přezdívat, líbí. „Vůbec se nedivím, že to tam lidi nechtějí. Umístění je naprosto příšerné. To budeme mít na očích desítky let,“ vyjádřil se obyvatel sídliště Mšeno Alexandr Janota. Objekty tvoří jednotlivé moduly o velikosti 6 x 6 metrů. Na plánované bloky bude možné navazovat dalšími přístavbami.