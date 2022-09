Pořadatelem Sklářské slavnosti je již dvě desítky let Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Od rána byla bývalá osada zaplněna stylovým zbožím a ukázkami ruční práce. Návštěvníci se mohli zapojit do tvůrčích dílen, vyzkoušet si foukání skla u pece i u kahanu, rytí a malování, výrobu vinutých perlí, náramků, čelenek, květin a podobně. Stánky zaplnilo i další pouťové zboží z keramiky, ze dřeva a dalších přírodních materiálů.

Hned na začátku byla uctěna památka zakladatele sklářské osady Johanna Leopolda Riedla na místním hřbitově, následovala mše pod širým nebem, celebrovaná bratrem Jeronýmem. V kulturním programu se vystřídal folklórní soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou, divadlo Na klice s pohádkami, Zlaté holky, skladby mnoha žánrů nabídla jablonecká skupina Sousedi.

„A co by to bylo za slavnost bez jarmarečních zpěvů? Ty představil soubor Katastrofální předpověď počasí,“ doplnila hlavní organizátorka Marie Víšková. Horská služba z Bedřichova zvedla adrenalin všem, kteří měli odvahu ke slaňování přes Kamenici, na děti čekalo také hledání pokladu čaroděje Tamanna, projížďky na koni a dětské prohlídky osady s kurátorem muzea Petrem Novým, na téma Jak se na Kristiánově žilo.