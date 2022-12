„O digitalizaci jsem osobně usiloval několik let, archiv pak zhruba 20 let. Pamatuji si, že hledání, kde vlastně knihy jsou, bylo velmi klopotné. A poté jsme se bohužel nemohli domluvit s opatrovateli knih,“ poznamenal ředitel jabloneckého archivu Jan Kašpar. Podle jeho slov se digitalizací kroniky uzavře kapitola obce, která jako samostatná ukončila činnost v roce 1960, kdy se stala součástí Zlaté Olešnice.

„Kroniky jsem získala do opatrování od pana Žanty, což byl poslední zapisovatel. Po různých peripetiích a nedorozuměních se konečně dostaly tam, kde jim bude věnovaná nejlepší péče,“ popsala Renata Nedomlelová, poslední držitelka Stanovských pamětnic.

Knihy samotné nejsou zase tak unikátní, doplní ale obraz v podstatě zaniklé obce, alespoň co se týká právního postavení. „Pozoruhodné ale jsou tím zápasem o digitalizaci. Takhle si zhruba do dvou let budou moci přečíst lidé historii obce a okolí,“ poznamenal Kašpar.

Mapa Zemanova rodu

Kroniky budou i zrestaurovány, badatele nyní čeká rozhodování, zda nejprve proběhne digitalizace nebo restaurování. Pamětnice obsahují třeba mapu Zemanova rodu, z něhož vzešel spisovatel Antal Stašek (vlastním jménem Antonín Zeman), který byl otcem taktéž spisovatele Ivana Olbrachta (vlastním jménem Kamil Zeman). Zajímavé informace podávají pamětnice o obou světových válkách.

Za 2. světové války byly zabaveny německými okupanty. „Je zázrak, že se pamětnice do obce vrátila a mohlo se do ní dále zapisovat. I proto je tak unikátní,“ dodal starosta Zlaté Olešnice Jiří Černý.

Vyjednávání s držitelem pamětnic, které byly do roku 1960 majetkem obce Stanový, vedl i on. „Všechny tři strany se nakonec dohodly, že pamětnice budou zrestaurovány a zachovány pro budoucí generace, což nejlépe splní právě digitalizace. Pamětnice budou přístupné volně na webu obce,“ popsal starosta.

Pamětnice nejsou klasickou kronikou, zaznamenává příběhy stavení a život obyvatel. „Jsou v ní i ilustrace, různé výstřižky z dobového tisku, fotografie, dům od domu. To znamená, že mladší historie podléhá GDPR, což se musí citlivě probrat. To už je ale v práci archivářů,“ doplnil Černý.

Digitalizovaná podoba Stanovských pamětnic se objeví na webu Zlaté Olešnice nejdříve za rok. „Musíme být zároveň připraveni na fakt, že některé části kvůli jejich stavu digitalizovat zřejmě nepůjdou,“ doplnil starosta.

Stanovské pamětnice

Svůj název Stanovské pamětnice dostala kronika již v roce 1886, kdy ji založil významný stanovský občan Florian Koldovský. Ten pro kroniku nechal zhotovit na své náklady dvě vázané knihy, které daroval obci. Stanovské pamětnice pak sám 40 let psal. Nechával do ní kreslit i vlepoval fotografie či zprávy z tisku.

Po obnově Zemanova statku, známého jako Dům Antala Staška, neboť tady se spisovatel narodil, byly pamětnice uloženy ve zdejší knihovně.

Ještě po roce 2000 byly pamětnice k nahlédnutí. Posledních několik let byly v držení Renaty Nedomlelové, která po dlouhém vyjednávání dala souhlas s restaurováním a digitalizací.