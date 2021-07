Už jen pár dní mají na to projet se po poslední úzkorozchodné tramvajové trati v České republice nadšenci do tohoto dopravního prostředku. Po neděli 18. července pak začne rok a půl trvající výluka.

Na konci příštího roku by tak měla skončit celkem už 14 let trvající modernizace tohoto spojení. V rámci rekonstrukce tramvajové trati dojde i ke změně rozchodu kolejí a historické unikátní tramvaje spolku Boveraclubu se již do Jablonce nedostanou. Na konci příštího roku by tak měla skončit celkem už 14 let trvající modernizace celé trati mezi Jabloncem a Libercem.