Starému nádraží svítá naděje. Jeho výtopna už vstala z ruin

Kořenov – Dřív než si na vodárnu za kořenovskou výtopnou políčí spekulanti, chtějí ji fandové od kolejí získat do svého majetku pro všechny. Obec Kořenov ji může koupit od Českých drah přímo.

V případě kořenovské vodárny nejde o zdroj vody. V minulosti se tu v kotlích topilo pod zásobníkem vody, aby nezamrzla a mohla se čerpat do lokomotiv. „Po rekonstrukci bychom zde uložili náhradní díly, které máme v Tanvaldu. Také už pátráme po původním kotli, který by měl někde ještě existovat,“ vysvětlil ředitel Železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš.

Spolu s výtopnou tak půjde o další ukázku technologií na železnici, které ožívají při nostalgických jízdách. A obec Kořenov je této turistické zajímavosti nakloněna. I zdejší zastupitelé potvrdili, že ke koupi dají souhlas. Přesná cena zatím stanovena není, ale například vodárna v Nové Cerekvi i s pozemky je v nabídce Českých drah k prodeji za 365 tisíc korun.

NÁVRAT DÁVNÉ SLÁVY

Vodárna však není zdaleka jediný objekt, který by chtěl Kořenov do svého majetku získat. Zacíleno má i na budovu nádraží. K dispozici jsou i plány, jak vypadala v době své největší slávy. A původní podobu by mohla opět získat, pokud ji obec koupí. Pomoci by mohly stejně jako u opravené výtopny Norské fondy. „Měla secesní fasádu, uvnitř i honosnou restauraci se salonkem 1. třídy a další klasickou restauraci,“ zmínil Prokeš s tím, že dnes tu sídlí pouze Muzeum Zubačky.

Podle senátora Jaroslava Zemana je to ale běh na dlouhou trať. „Počítám tak dva tři roky minimálně. Ale všichni jsou této myšlence nakloněni,“ dodal Zeman. Minulý týden se totiž konalo místní šetření a vše je vlastně na začátku. „Nyní je třeba, aby náš zájem o výpravní budovu prošel celým kolečkem na Českých drahách. Je třeba stanovit, zda je pro ně nádraží budovou zbytnou a mohou nám ji prodat,“ připomněl starosta Kořenova Luboš Marek.

Při nostalgických jízdách na Zubačce se na kořenovské nádraží dopraví i 1500 lidí jako například při sváteční Bramborové zubačce minulý pátek. Že šlo původně o velmi reprezentativní objekt, potvrzuje i starosta Marek. Město i architekti nyní hledají dostupnou projektovou i fotografickou dokumentaci. „Našim plánům nahrává i fakt, že je budova už úplně prázdná. I nájemní byt v patře,“ doplnil kořenovský starosta.

Albert Hora