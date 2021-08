Příští rok se promění tvář okolí obcí Dalešic, Maršovic a Pulečného. Na mapách se znovu objeví staré cesty, které byly v nedávných letech zaorány a dnes na nich rostou zemědělské plodiny. Peníze tu utratí Státní pozemkový úřad (SPÚ). „Upraveny budou i další turisticky zajímavé cesty v katastru zmíněných obcí,“ doplnila mluvčí SPÚ Petra Kazdová.

Zdroj: DeníkÚřad již má připravenu projektovou dokumentaci, je však před výběrem zhotovitele a tudíž se zatím neví, kolik vznik nových a rekonstrukce stávajících turistických tras budou stát.

V roce 2017 skončily pozemkové úpravy a Státní pozemkový úřad tak mohl zadat vyprojektování výstavby a rekonstrukce stávajících polních a lesních cest v okolí obce. Nová cesta vznikne na místě historické cesty kolem kapličky, která nyní leží uprostřed pole.

Rekonstrukcí projde cesta do Maršovic, která je hojně využívaní cyklisty a turisty. „Jezdím tady rád, je tady klid, ne jako na frekventovaných cyklotrasách v okolí,“ popsal Petr z Jablonce.

Směrem na Maršovice ovocná alej, kolem kapličky zřejmě lipová. „Ty cesty tady byly, za socialismu se zaoraly,“ popsala starostka obce Dalešice Hana Vélová. Na opravy čeká i cesta zvaná kolem křížku do Pulečného, na tu se čeká nejméně pět let, měla by být pozemkovým úřadem také upravena.

Obec si od vzniku nových cest slibuje větší zájem turistů. „Takový turista vystoupí z autobusu v Kokoníně, vyšlape kopec, kousek po silnici, kolem kapličky, projdou vesnicí, do Pulečného a tam se napojí na Scheybalovu stezku. Mělo by to být i pro rodiny s kočárky,“ přiblížila starostka.

K akci se nepřímo připojí i obec. Již letos proběhne revitalizace areálu bývalého koupaliště v sousedství turistické cesty mezi Dalešicemi a sousedními Maršovicemi. Dnes je místo zarostlé nevzhledným hájkem. V rámci zadržování vody v krajině tu obec nechá udělat přírodní tůň. V příštím roce by tu měla vzniknout přírodní odpočinková zóna s lavičkami a střídmými dětskými hracími prvky. „Chceme zachovat přírodní ráz místa,“ doplnila starostka. Tůň má obec přijít cirka na 200 tisíc, obec počítá s tím, že do ní se svede ve spolupráci s SPÚ voda z Dalešického kopce.