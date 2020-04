/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Jablonecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty Líšného Jiřího Mikeše.

Starosta obce Líšný na Jablonecku Jiří Mikeš | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Asi mámo informací. Například zaměstnanci firmy Schurter se na nás obrací, co bude. Nevíme. Okolo nás jsou pozitivně testovaní lidé. Nepotřebujeme vědět, kdo to je. Ale spíše, kdo by mohl býti natrasován, abychom mu poskytli maximální možnou ochranu z toho mála, co jsme si sehnali.