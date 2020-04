/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Jablonecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty obce Rychnova u Jablonce Tomáše Levinského.

Starosta Rychnova u Jablonce Tomáš Levinský. | Foto: archiv

Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

Podle mě je největším problémem, a to nejen našeho města, které má v současné 15 případů onemocněním C-19 (z toho 1 případ vyléčen), udržet v komunitě pozitivní náladu. Ale nám se to myslím daří. Dalším problémem bude vydržet v nastavených opatřeních, ale já jsem optimista a věřím, že to společně zvládneme.