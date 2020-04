/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Jablonecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty Skuhrova Tomáše Pavlaty.

Ve Skuhrově probíhá každý večer akce Na zdraví. Lidé prostě ve stejný čas jen vyjdou na balkóny nebo před dům a společně si popřejí a symbolicky připijí na zdraví. | Foto: archiv obce

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

V současné chvíli nás žádný zásadní problém netrápí. Okamžitě po vyhlášení nouzového stavu jsme začali dělat opatření k ochraně zdraví obyvatel, nakoupili jsme dezinfekce a šikovné švadlenky ušily roušky. Ochranné prostředky byly postupně rozvezeny do všech domácností v obci. Funguje nám místní obchod s potravinami, pobočka České pošty, náš úřad je občanům neustále k dispozici, školka byla v provozu do poslední chvíle a výuka na ZŠ aktivně probíhá dálkovou formou.

Koho byste u vás ráda pochválil či ocenil?

Chtěl bych velice poděkovat všem občanům a pochválit je za jejich zodpovědný přístup ke všem opatřením a vzájemnou ohleduplnost. Především musím poděkovat všem švadlenkám, které nás zásobují rouškami. Díky jejich neúnavné práci, ochotě a rychlosti jsme okamžitě zásobili a ochránili všechny občany v naší obci, mohli jsme pomoci nemocnicím, okolním obcím a několika společnostem, ve kterých naši občané pracují. Soudržnost našich obyvatel je prezentována prostřednictvím akce Na zdraví, která probíhá každý den v 19 hodin. Lidé prostě jen vyjdou na balkóny, nebo před dům a společně si popřejí a symbolicky připijí na zdraví. A věřte, že je to velmi příjemný pocit v současné nelehké době, když slyšíte, jak se ta přání nesou celou obcí.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Liberecký kraj si zaslouží velké poděkování. Jejich aktivita směrem k nám je vynikající, ať již z pohledu informační, nebo materiální pomoci. Díky pomoci kraje jsme zásobováni dezinfekcí a nanofiltry. Poděkování rozhodně patří také městu Železný Brod a hasičům, kteří nám je rozváží.