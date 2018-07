Starosta Turnova přijal delegaci žáků. Představili mu svou knížku

Turnov – Deset žáků ze Žižkovky, třeťáky počínaje a osmáky konče, se vypravilo k panu starostovi Tomáši Hockemu, aby mu předali své dílo knížku a DVD s názvem ±100.

Starosta Turnova přijal delegaci žáků ZŠ Žižkova v Turnově.Foto: ZŠ Žižkova

Ke stému výročí české státnosti vyhlásilo Město Turnov pro základní školy literární a výtvarnou soutěž Turnov 2118. Žáci Základní školy v Žižkově ulici v Turnově se ihned pustili do práce. Napříč třídami a ročníky diskutovali, jak to bude za 100 let v Turnově asi vypadat. Přemýšleli, cestovali ve své fantazii, psali, kreslili. Cestu v čase podnikli i v opačném směru.

Děti listovaly v pramenech, v dobových dokumentech. Doma diskutovaly s rodiči, prarodiči a praprarodiči o životě v minulém století. I to se stalo námětem literárních a výtvarných prací. Vznikla knížka s názvem ±100. Jak už jsou žáci na Žižkovce zvyklí, vytvořili i digitální prezentaci, kterou také namluvili. DVD ±100 tvoří společně s knihou soubor.

Jana Kepková, ZŠ Žižkova