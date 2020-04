/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Jablonecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty Velkých Hamrů Jaroslava Najmana.

Starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman. | Foto: Deník

Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

Nedá jednoznačně odpovědět ani pěti větami. Ale koronavirus to není, ten jen všechno zhoršil a prodloužil. Vázne nám plynofikace města, obchod s chudobou také nikdo nezastavuje a bohužel budou chybět peníze na naplánované investiční akce. V současné době řešíme jak upravit rozpočet na příští období. Domnívám se, že je nejvyšší čas se zamyslet nad celkovým fungováním rozhodovacích pravomocí. Jsme svázaní vším možným a nakonec na to doplácíme jako občané.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Všichni, kteří se se starají o někoho jiného a ne jen o sebe, si zaslouží velké poděkování

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Na otázku nemohu v plné míře odpovědět. Aktivity vlády nechci hodnotit, té to jistě někdo časem důkladně spočítá. A našemu kraji mohu jen poděkovat, že se o nás stará v rámci svých možností. A navíc každá situace je odlišná a nedá se paušalizovat. Důležité je zachovat si selský rozum a postupovat v klidu a s rozvahou. Viry tady byly, jsou a budou. Jen se musíme přizpůsobit. Důležité je aby se co nejdřív rozjela ekonomika státu.