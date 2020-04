/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Jablonecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty Zlaté Olešnice Jiřího Černého.

Starosta obce Zlatá Olešnice Jiří Černý. | Foto: archiv

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Jsem velice nerad, když lidé v obci dělají fámy o někom, že má koronavirus a nebo, že musí být v karanténě. Stává se to, i když to není pravda.