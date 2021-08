Kdy jste se rozhodla stát se starostkou?

Nepocházím z Dalešic, přivdala jsem se sem. Od samého začátku jsem se ale chtěla podílet na chodu obce. To se podařilo, když se Dalešice po referendu v roce 1991 osamostatnily a odtrhly se od Maršovic. Od té doby jsem v zastupitelstvu. Ale protože jsem pracovala a vzhledem k velikosti obce máme starostování jako neuvolněné, nějak jsem proplouvala. Až bývalý pan starosta Hujer zestárl a přestal funkci naplno zvládat. Ale ne že bych chtěla hanit, bylo to dobrý starosta, který obci obětoval mnoho let. Začala jsem jako místostarostka a po čtyřech letech jsem vesnici vedla. A vedu ji třetí volební období.

Zdroj: DeníkJak se daří skloubit zaměstnání, úřadování a rodinu?

Dá se to díky tomu, že obec má pracovnici na plný úvazek. Neustále spolu komunikujeme, mám samozřejmě nastavené úřední hodiny, kdy jsem na úřadě i já.

Co vás na starostování baví, naplňuje vás?

Ráda komunikuji s lidmi. Zastaví mě třeba starší obyvatelka a popíše, že se jí špatně nastupuje, vystupuje z autobusu. Tak se udělala nová nástupní hrana. Škoda, že někdo nepřišel dříve, určitě se i jiným nastupovalo špatně. Ale on byla jediná, která obec informovala. To je ta komunikace, kterou mám ráda. Úřad se jen takhle dozví, co lidem chybí. Myslím, že Dalešice jsou krásná vesnice s mnoha cestami k procházkám.

A co naopak nebaví?

V posledních letech se hodně změnily mezilidské vztahy. Asi i proto, že Dalešice byly dříve takovou opravdovou vesnicí. Postupně se sem ale stěhují noví lidé z měst. Mnozí jsou uzavření, ani třeba neví, koho mají za sousedy. Občas pak vázne komunikace. Věc, kterou by si mohli se sousedem vyřešit sami, přehazují na úřad. Zavolají, napíšou mail a ať to obec vyřeší. Aby si nešpinili ruce. Je to poměrně častý nešvar. A tak řeším slepice, strom zasahující na druhý pozemek, sekání trávy. Ještě že poslední zimy není tolik sněhu, to jsme tady také měli veselo. Někteří lidé by chtěli mít protaženo snad co hodinu. Problémy máme s několika chalupáři. Když oni cokoli potřebují, to jsou sladká slůvka. Obráceně to absolutně nefunguje. Obec něco potřebuje a najednou nic nejde, řešíme pak vše přes právníky. A to mě hodně mrzí.

Starostové malých obcí si stěžují na neustálý nárůst byrokracie, papírování. Cítíte to také tak?

Ano, ten nárůst je enormní. Na magistrátu mají na vše řadu úředníků, na vsi to musí obsáhnout jeden člověk. A je to čím dál horší. Třeba příklad se stavebním úřadem. Když chtěl někdo na vsi postavit dům, stačil z našeho úřadu jeden papír se souhlasem ke stavbě. Stačilo to všem. V současné době vydáváme souhlas pro stavební úřad, vodohospodářům, rozhodnutí o sjezdu na pozemní komunikaci, rozhodnutí o umístění inženýrských sítí. Takže papírů spousta. Až mi to připadá jako v Kocourkově. Když chceme rozdělit nebo oddělit část pozemku, musíme získat souhlasy asi deseti institucí. Papíry, papíry.

Co je takovým vaším přáním ohledně obce?

Chybí nám tady obchod, školka, nějaké větší kulturní prostory. Když něco děláme, děláme to venku na hasičském hřišti. Školka hodně chybí. Sice jsme malá obec, ale už teď víme, že nás čekají silné ročníky. Dříve jsme automaticky spadali pod Jablonec, pak se ale zrušila spádovost a my jsme najednou takoví bezprizorní. V Kokoníně s námi stále sice počítají, ale už to začíná být boj, protože přednost mají děti od nich. Jablonec s námi nechce sepsat smlouvu, aby se nevázal nabízet místa, která mohou potřebovat jejich děti. Před lety jsme měli třeba jedno dvě děti, za pár let jich bude deset, to už víme.