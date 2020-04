Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Jsme malá obec a dalo by se říci, že jsme jedna velká rodina. Občané jsou zvyklí spolu mluvit, potkávat se a předávat si informace o dění v obci. Nyní jim to chybí, a tak se na mě obracejí s dotazy, kolik lidí je v karanténě nebo se dotazují, zda je někdo v obci nakažený. Problém je, že ani já to nevím. To, jaká rodina je v karanténě, mi nikdo nehlásí, a o nakažených informuje Krajská hygienická stanice. Do dnešního dne mi nebyl nahlášen žádný občan pozitivní na COVID-19.

Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila?

Mé velké poděkování patří občanům, kteří se chovají velice zodpovědně a solidárně, a pokud se pohybují po obci, tak chodí v rouškách, respirátorech nebo se šátkem přes nos a ústa. Dále bych ráda poděkovala pracovníkům obce a hasičům, kteří se starají o čistotu a bezpečný život v obci. A taky musím ocenit výbornou spolupráci a pomoc starostů jabloneckého ORP.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Díky Magistrátu města Jablonec nad Nisou jsme zásobeni dezinfekcí na ruce, kterou se snažíme i v malé míře podělit naše občany, zejména seniory. Díky poslanci Petru Beitlovi jsme doplnili naše ochranné pomůcky 30 kusy respirátorů třídy FFP-2 pro výjezdové družstvo SDH Dalešice a pracovníky obce. Díky hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi jsme doplnili naše ochranné pomůcky o 50 ks nanofiltrů pro potřeby obce. Snad jen závěrem mohu říct, že na vlastní náklady si obec pořídila roušky pro občany, úklidovou dezinfekci a jednorázové rukavice.