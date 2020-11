Vladimír Richter a Jiří Ulvr totiž povýšili po krajských volbách na post radních Libereckého kraje. Funkce budou vykonávat na plný úvazek a musí se kvůli tomu vzdát pozic starostů. Učinit tak musí nejpozději do konce června příštího roku.

Zdravotnictví povede baseballový rozhodčí

Jilemnický Richter (ODS) převzal ožehavý resort zdravotnictví, do rady kraje se vrací po dvanácti letech. Muž, který je mimochodem rozhodčím v baseballu a rozhodcoval zápasy mistrovství Evropy a světa, dokonce na MS v Tchaj-wanu 2017, vedl mezi roky 2004 až 2008 krajský resort dopravy. Studenecký Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj) má od minulého úterý na starosti hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova.

Velká změna to bude především pro Studenec, kde Jiří Ulvr řídí obec čtrnáct let v řadě. Navíc jeho přesun do vedení kraje přichází v době historicky největší investice krkonošské obce, bezmála padesátimilionového projektu přístavby základní a mateřské školy.

Pozice předají v první polovině roku

Vladimír Richter dělal starostu Jilemnice už v letech 2006 až 2014, na radnici se vrátil po volbách v roce 2018. Richter plánuje předat mandát starosty poté, co zastupitelé schválí rozpočet na rok 2021. „Bude to pravděpodobně v únoru, protože jsme se dohodli, že ještě připravíme rozpočet města,“ vysvětlil.

„O tom, kdo bude novým starostou, jednáme. Někoho máme vytipovaného,“ dodal. Skutečnosti, že usedá do horkého křesla šéfa krajského zdravotnictví v mimořádně těžké době, se neobává. „Nebojím se různých výzev. Navíc zkušenost z práce v krajské radě už mám, řekl.

Jiří Ulvr považuje za stěžejní dokončit ve Studenci historicky největší investici, stavbu nového pavilonu školy. Hotový má být do konce června příštího roku.

„Máme výhodu oproti jiným obcím, že existují dva lidé, kteří by dokázali pozici starosty převzít. Z toho mám radost,“ přiznal Ulvr, který je starostou Studence od roku 2006. „Nechci končit tak, že bych předal klíče a řekl na shledanou. Nástupce chci připravit a zasvětit do problematiky, aby nenastalo v obci hluché období,“ zdůraznil.

Nabídky na působení na hejtmanství měl prý už před čtyřmi lety. Nyní bere kariérní posun jako výzvu. „Víme, že nejde dělat starostu věčně. Možná je i dobré, aby i lidé poznali někoho jiného a mohli porovnávat, co dosáhl současný a co nový starosta,“ poznamenal Ulvr.