Zdroj: Deník Zatímco parlamentní strany přijely v kampani před krajskými volbami podpořit „tváře z ústředí“, Starostové se bez nich obešli. Sami jsou totiž politickými celebritami. Alespoň to tak vypadalo na pátečním mítinku Starostů v centru Liberce. I když lidí v ulicích bylo pomálu a počasí nestálo za moc, mužům v oblecích, díky nimž někteří vypadali tak trochu jako kampaň na České dráhy, to nevadilo.

„Jé, pane profesore, můžu se s vámi vyfotit?“ znělo nejčastěji na adresu senátora, chrastavského starosty a bývalého chemikáře libereckého gymnázia Michaela Canova. „Pane starosto, hodně štěstí!“ zastavovali se lidé u hrádeckého starosty Josefa Horinky. „Vás volit nebudu, my máme svého kandidáta Pohanku a to je skvělý starosta,“ odmítl jeden z kolemjdoucích nabízený leták. „To nevadí, ten je také od nás,“ kontroval lídr Starostů a současný hejtman Martin Půta.

Zaútočil na politiky jídlem

Lidé spěchali. Blížící se déšť k velké zastávce nevybízel. Zato ale lákal ty, pro které je centrum města, zejména okolí Soukenného náměstí a Fügnerovy ulice domovem. Jeden z nich dokonce spolu s frustracemi mrštil na kandidáty krabici s pizzou a plechovku a nevybíravě jim nadával. „Netušil jsem, že to bude až tak kontaktní kampaň,“ glosoval liberecký zastupitel Jan Berki. Úsměv ale veselý nebyl, plechovka proletěla hodně blízko.

„Je to pro mě poznáním, že centrum Liberce opravdu není bezpečné, jak mi lidé často říkají. Určitě to je pro mě podmět, abych o tom promluvila s vedením města,“ netajila se znepokojením Květa Vinklátová. Ta zastává post radní pro kulturu, a pokud by ve své práci mohla pokračovat, je pro ni prioritou Křišťálové údolí, které by se mělo stát zaběhnutou značkou a do kraje přilákat za sklem více turistů.

Nová škola pro zdravotní sestry

„Zajímalo by mě, co hodláte udělat ve školství,“ hrnula se přímo k hejtmanovi mladší žena. A vypadala, že se jen tak nedá odbýt. „Chceme pokračovat v budování center odborného vzdělávání a rádi bychom postavili novou budovu pro zdravotní školu,“ připomněl hejtman. „To jsem chtěla slyšet,“ spokojeně pokyvovala žena a rozloučila se s přáním úspěchu.

Školství je podle Berkiho vůbec záležitost, se kterou by Starostové chtěli pohnout i na úrovni Poslanecké sněmovny, kam chtějí příští rok kandidovat. „Nelíbí se mi záměr omezovat ve školách počet asistentů. To je naprosto špatný krok. Naopak si myslím, že asistenti by se měli využívat nejen pro handicapované děti, ale i pro větší míru individualizace výuky, tak aby se mohlo rozvíjet každé dítě podle své potřeby,“ zdůraznil vysokoškolský učitel.

Vyhrát s náskokem

Podle Michaela Canova je spektrum lidí, s nimiž se v rámci kontaktní kampaně politici setkávají, velmi široké. „Od lidí, kteří ani nevědí, že budou krajské volby, až po ty, kteří vědí a fandí nám,“ zhodnotil své poznatky z kampaně.

Že by Starostové volby nevyhráli, jak naznačily poslední průzkumy, si nepřipouští. „Průzkum mě trochu vyděsil, ale každé jiné než první místo bych osobně považoval za zklamání. Chtěli bychom vyhrát, a to výrazně. Snažíme se svou prací jak na kraji, tak ve městě postupovat ve prospěch lidí, tak snad věříme…“ zadoufal senátor a chrastavský starosta Canov.

Optimismu se drží i hrádecký starosta Josef Horinka. „Jsem optimista a věřím, že dopadneme ještě lépe než při posledních volbách,“ odhadl. Při nich Starostové získali 18 mandátů, teď doufá ve 20.

Toho, že by výsledky voleb mohly ovlivnit problémy ve společnosti na údržbu krajských silnic, se neobává. „Jsem člověk z masa a kostí a nemyslím si, že jsme něco úplně pokazili, spíš jsme to podcenili, a já nemám problém přiznat chybu a postavit se k tomu čelem,“ řekl Horinka, který po zjištění, že vedení společnosti Silnice LK nakupovalo předraženou naftu, nabídl svou rezignaci v čele dozorčí rady.

S kým půjdou do budoucí koalice

Ve vítězství doufá i Martin Půta, který aktuálně vede žebříček nejoblíbenějších hejtmanů. „Doufám, že volby vyhrajeme, protože je za námi kus odvedené práce. Tým na kandidátce je skvělý, rád říkám, že je tam spousta lidí, kteří by mohli od minuty dělat náměstky, protože vedení kraje není v žádném případě o jednom člověku,“ poznamenal.

V úvahách o budoucí koalici se shoduje s Michaelem Canovem, který na otázku, zda by v případě vítězství skládali Starostové koalici podle současného modelu, vyjádřil pochybnost o další spolupráci s hnutím ANO. „Úvahy , že bychom nešli do koalice s ANO jsou velmi pravděpodobné, umím si představit koalici jak s ODS, tak se Společně pro LK, ale i Piráty. To jsou naši nejbližší předpokládaní partneři,“ uvedl Canov s tím, že by nevyloučil ani jednání se stranou Josefa Šedlbauera.

„Určitě budeme respektovat výsledek voleb. Pokud bychom (jako vítězové) sestavovali koalici, pak určitě tak, abychom se za ni nemuseli stydět. Když jsme ji (s ANO) sestavovali před čtyřmi lety, už tehdy jsme říkali, že je to kvůli lidem z krajské kandidátky, nikoliv kvůli tomu, co se odehrává v Praze. A je třeba říct, že situace se od té doby ještě zhoršila, protože ANO vládne na republikové úrovni s komunisty a opírá se o SPD. A těch důvodů, proč nebýt s ANO v koalici je víc, než bylo před čtyřmi lety,“ shrnul.

„V předvolebních diskuzích jsem byl překvapen znalostmi a erudicí lidí ze Společně (koalice Společně pro LK, kterou tvoří TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů. S Danem Ramzerem (ODS), který ve Frýdlantu odvedl kus dobré práce, k sobě máme jako starostové dlouhodobě blízko, takže tak bych asi koaliční formát definoval,“ uzavřel Martin Půta. To, že ANO těží na volebních billboardech z práce, kterou odvedli společně, si hlavu nedělá. „Je to jejich rozhodnutí a nepomáhá jim to ani v kampani, ani v tom, jak jsou vnímáni ostatními stranami,“ dodal Půta.