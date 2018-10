Stát začal hon na „stočená auta“. Hrozí pokuty až do půl milionu

Stanice technické kontroly musí od pondělí porovnávat i údaje na počítadle kilometrů, zda náhodou nemá auto oficiálně najeto méně, než kolik mělo při poslední návštěvě STK.

Opatření, které přinesl nový zákon, může ale způsobit velké komplikace majitelům vozidel, kteří si auto koupili se stočeným tachometrem, a nevěděli o tom. Současně může rozjet byznys s papíry na vymyšlené opravy počítadel kilometrů.

Metodický pokyn ministerstva dopravy pro stanice technické kontroly uvádí, že pokud bude hodnota na počítadle ujeté vzdálenosti nižší než při poslední návštěvě, jde o závažnou závadu, kvůli které bude mít majitel vozu povolení jezdit jen na třicet dní.

„Během jednoho roku tak mohou problémy s STK kvůli stočenému tachometru očekávat desítky tisíc lidí. Jde o náš odhad, skutečný počet aut, která neprojdou, bude záviset i na tom, zda se bude ve větší míře vycházet z fotodokumentace z posledních dvou let, nebo ze všech záznamů,“ řekl mluvčí společnosti Cebia Barbora Minksová.

Doklad bude nutný

Majitelé aut s nižším nájezdem kilometrů než při poslední kontrole nepřijdou o technický průkaz automaticky. Mají ještě šanci to do 30 dní vyřešit: musí prokázat, že došlo například k opravě nebo výměně počítala.

„Pokud nebude mít doklad o tom, že na vozidle byla provedena výměna počítadla ujeté vzdálenosti, STK neprojde, a autem tak nebude moci legálně jezdit. Situaci, kdy nebude moci doložit výměnu počitadla ujeté vzdálenosti, pak bude dále řešit místně příslušný dopravní úřad. V závislosti na konečném řešení se však může stát auto prakticky neprodejným nebo výrazně klesne na ceně,“ dodala Minksová.

V praxi se dá ale čekat jiné řešení, rozmach byznysu falešných faktur a potvrzení o tom, že došlo k výměně počítadel. Případně ještě před technickou kontrolou mohou mít další byznys ti, kvůli kterým se celý zákon měnil: stáčeči kilometrů. Je možné, že se na ně obrátí zákazníci, aby jim počet ujetých kilometrů kvůli kontrole navýšili.

Sankce až půl milionu

Manipulace s tachometrem může být podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích pokutována až půlmilionovou pokutou. V případě, že by dotyčný při prodeji zatajil stočený tachometr, dopustil by se trestného činu podvodu a mohl by být trestně stíhán.

„Sankce se vztahují až na nelegální stočení tachometru provedené po 1. říjnu 2018,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. „Nechceme a nebudeme popotahovat řidiče, kteří si v dobré víře koupili auto a byli podvedeni tím, že si koupili automobil se stočenými kilometry,“ dodal.