Ve středu 28. října je státní svátek. Z toho důvodu bude uzavřený sběrný dvůr na Vesecku a také kompostárna na Malém Rohozci.

Sběrný dvůr. Ilustrační foto. | Foto: archív Deníku

Sběrný dvůr na Vesecku poté přejde na zimní provoz. Od listopadu do konce roku bude otevřeno od pondělí do pátku v čase od 9.00 do 16.00. O sobotách bude otevřeno od 9.00 do 12.00 hodin. Sběrný dvůr bude zcela uzavřený v úterý 17. listopadu a od čtvrtka 24. prosince do neděle 3. ledna 2021.