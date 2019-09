Jablonecké i přespolní řidiče zatím trápí zjednosměrnění Podhorské ulice. Proto, že u budovy vyrostlo kovové monstrum držící stavbu pohromadě. To by se ale konečně mohlo změnit.

„V současné době máme příslib, že od 1. října by měly naběhnout v plném rozsahu práce společnosti, která vyhrála soutěž na dokončení školy. Ve smlouvě mají devět měsíců,“ řekl náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa. Právě kraj je investorem rekonstrukce. Po bezmála roční přestávce tak bude možno znovu začít pracovat na výstavbě samotného centra odborného vzdělávání.

A jak kraj, tak stavaře honí čas. Protože právě za rok musí Centrum odborného vzdělávání v Podhorské ulici plnohodnotně fungovat, to je jedna z podmínek dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Hypoteticky by se tak mohlo stát, že rekonstrukci zaplatí kraj celou ze svého.

Stavba se přitom havárií výrazně prodraží. Místo plánovaných 78 milionů to bude možná i více než sto milionů. „Za zpevnění poškozené budovy zaplatí kraj 25 milionů korun, část by ale mohla uhradit pojistka. Nějaké peníze by se nám mohly vrátit až odstraníme a prodáme ty ocelové věže,“ poznamenal Petr Tulpa.

Rekonstrukce budovy Střední školy řemesel a služeb začala v minulém roce, v listopadu ji ale přerušila havárie. Spadla velká část vnitřní nosné stěny. „Stěna v sobě nesla zásahy ještě z minulého režimu, práce na ní byly lajdácky udělané, vše bylo překryté omítkou,“ uvedla statička generálního projektanta Hana Gattermayerová.

Nebezpečí další destrukce byla natolik vysoká, že kraj musel jednat. „Museli jsme požádat o uzavření silnice I. třídy I/14, která vede z Jablonce směrem na Tanvald, do Harrachova. Statici jednoznačně doporučili kvůli bezpečnosti jak chodců, tak i řidičů, uzavření této ulice,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Pro bezpečnost a zpevnění stavby byla směrem do ulice postavena mohutná kovová konstrukce podpírající budovu. „Konstrukce podepřela celou památkově chráněnou část objektu a tvořila hlavní oporu stavby. Vystavěna byla do výšky tří podlaží,“ přiblížil mluvčí Skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha.

V polovině příštího roku by tak samotná stavba měla být hotová, za prázdniny pak bude potřeba školu vybavit a připravit pro studenty.

„Dva měsíce na vybavení nejsou mnoho, navíc tam bude vybavení, které nebude jednoduché tam dostat,“ dodal Tulpa.

Projekty Center odborného vzdělávání (COV) stojí více jak 593 milionů korun. Liberecký kraj dá ze svého rozpočtu na všech osm COV 110.833.812 korun.

Krajská centra odborného vzdělávání s různým zaměřením postupně vznikla na středních školách v Liberci, Vysokém nad Jizerou, Frýdlantu, Turnově a na dvou školách v České Lípě. V Kamenickém Šenově otevřeli centrum včera, tedy 2. září, v první školní den roku 2019/2020. Zbývá Jablonec.