Pracovat se začne již v dubnu, pokud to počasí dovolí, a to v úseku k Nise. Projekt je stavebně náročnější a potrvá až do října. Součástí projektu jsou úpravy křižovatek kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů, úpravy zálivů autobusových zastávek, rekonstrukce veřejného osvětlení včetně přemístění stožárů, přechody pro chodce včetně ostrůvků a stavba nové lávky pro pěší i cyklisty. „Celý úsek bude označený vodorovným dopravním značením pro cyklisty,“ doplnil Roubíček.

Směrem k centru města začnou práce v červnu a skončí v srpnu. V projektu je rekonstrukce chodníků včetně veřejného osvětlení, úprava 14 přechodů i s ohledem na sluchově, zrakově či pohybově postižené osoby a obnova obrusné vrstvy komunikace včetně vodorovného dopravního značení.

Na Palackého, která tvoří jeden z hlavních směrů mezi Libercem, Jabloncem a Tanvaldem, se pracovalo již v letošním roce. A to na přípravách již zmíněných cyklopruhů, ale i na rekonstrukci vadných semaforů. Celou rekonstrukci poruchových semaforů a přípravu na cyklopruhy, které mají do budoucna protnout celou ulici Palackého, provází kontroverze od samého počátku. Řidičům se nelíbily hlavně časté změny objížděk.

Na důležitém průjezdu Jabloncem se ve špičkách tvořily obrovské kolony. Stavba na jednom z hlavních průtahů Jablonce probíhala již od srpna. Na Palackého se tvořily kolony za normálního stavu, v době rekonstrukce byla situace daleko složitější. „Pokud mohu, raději se průjezdu vyhnu. A pokud už tam musím jet, hlavně v odpolední špičce to je záživná jízda,“ poznamenal na začátku září Jiří Růžička z Jablonce.

Obyvatelé Jablonce letos zažili tolik dopravních omezení jako už dlouho ne. Ulice Generála Mrázka, vedoucí přímo k centru, byla uzavřena kvůli stavbě dešťové kanalizace a rekonstrukci inženýrských sítí. Stejně tak byla uzavřena křižovatka ulic Liberecká – Průmyslová. Znovu průjezdná je také ulice Máchova, ulice Kubálkova se vrátila do režimu pěší zóny. Za dopravní komplikace se v prosinci omluvil primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Dopravní komplikace zdržovaly i řidiče jezdící mezi krajským městem a Jabloncem, komplikovaná byla rovněž cesta na Prahu. A to kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky silnic prvních tříd zvané Rádelský mlýn. Křižovatku otevřeli 10. prosince. Řidiči jedoucí od Jablonce na Liberec ale v prvních dnech provozu několikrát najeli na nový most, který svádí dopravu opačným směrem. Nerespektovali nové dopravní značení, přejížděli dvojitou čáru a vjížděli do protisměru.

Podle ředitele liberecké pobočky ŘSD Jana Wohlmutha řidiči, kteří vjeli do protisměru buď jedou po paměti, jak se jezdilo před rekonstrukcí křižovatky nebo se slepě spoléhají na navigaci. Některé totiž nejsou aktualizované. Kvůli několika podobným incidentům osadilo ŘSD příjezd od Jablonce provizorní bariérou mezi pruhy v podobě výstražných sloupků a značkami o směru jízdy. Již nyní jsou tu nové bezpečnostní prvky. „Přidali jsme ještě balisety mezi oba pruhy,“ vysvětlil Wohlmuth.