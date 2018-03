Stavba krystalu u muzea skla vázne na podpisu smlouvy

Jablonec n. N. - S přístavbou Muzea skla a bižuterie v Jablonci narazili na další problémy.

Už 20. března měly začít práce na přístavbě Muzea skla a bižuterie v Jablonci. Teď ale nikdo neví, kdy a zda se vůbec odstartují. „Jsme z toho doslova zoufalí. Máme projekt, místo, peníze, ale firma, která vyhrála výběrové řízení, zatím stále nepodepsala smlouvu,“ vysvětlila ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.

Podle neoficiálních informací, které muzeum má, nastal problém v okamžiku, kdy firmě, která se měla do stavby pomalu pustit, odešel výhradní subdodavatel skleněné střechy.

Proč se firmy do projektu přístavby muzea nehrnou? „Jde o zakázku za 42 milionů korun. To je pro velkou firmu nezajímavé, malá to zase nezvládne,“ přiblížil majitel jedné z malých stavebních firem v Jablonci.

Stejně tak to cítí i v muzeu. „V začátcích projektu jsme se obávali, co na krystal řeknou památkáři, to bylo v pořádku. Problémy začaly až ve chvíli, kdy jsme vyhlásili první výběrové řízení. Tam se nepřihlásil nikdo, do druhého pak jedna firma,“ povzdechla si ředitelka muzea.

Může přijít třetí výběrové řízení

Co teď? Čekat? „Zatím není jisté, zda vůbec, případně kdy vítězná firma smlouvu podepíše a práce zahájí. Pokud se tak nestane v dohledné době, budeme nuceni celou veřejnou zakázku znovu zrušit a vyhlásit již potřetí. Předpokládáme, že se tak stane do konce března,“ doplnila Milada Valečková.

V přístavbě by měla najít místo stálá expozice vánočních ozdob, která obsadí druhé podlaží objektu. Jejím autorem je světoznámý český designér Jakub Berdych ml. „Naše pojetí vychází ze skutečnosti, že vánoční ozdoby z Čech putovaly hlavně do zámoří,“ vysvětlil Jakub Berdych.

Budoucí podoba stálé expozice vánočních ozdob v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, jejímž autorem je designér Jakub Berdych ml.

Proto podle autora v expozici najdeme vitríny připomínající tamní dominanty. „Manhattan nebo zaoceánský parník - říkáme mu Titanic,“ vysvětluje sám autor Jakub Berdych.

První podlaží bude sloužit jako technické zázemí muzea, třetí volně navazuje na současný vestibul a je koncipováno jako víceúčelový prostor pro krátkodobé výstavy, přednášky, koncerty, v letní sezoně by mohlo být využíváno také jako kavárna. „Z tohoto prostoru bude dokonalý výhled na muzejní park, který by měl být v rámci stavebních prací kompletně upraven a otevřen veřejnosti. V budoucnu bychom jej chtěli postupně ještě zaplnit uměleckými díly v rámci uvažovaného projektu Zahrada evropského skla,“ dodala Valečková.

Obnovou zřejmě projde i památník holokaustu na místě bývalé synagogy, dnes v muzejním parku. „Památník je zašlý a písmo vybledlé. Na poradě vedení města jsme již probírali jeho opravu,“ sdělil náměstek jabloneckého primátora Miloš Zahradník.