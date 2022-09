Předkladatel záměru, náměstek primátora Milan Kouřil (ANO), věc nekomentoval. „V podstatě se není k čemu vyjadřovat, developer stáhl žádost o projednávání. Na čtvrtečním jednání zastupitelstva se tedy tento bod neobjeví,“ vzkázala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Developerský záměr počítal s výstavbou cirka 140 bytů v Jezdecké ulici za jízdárnou pod hranou Prosečského hřebenu. Odpůrcům vadí, že projekt je nepřipravený a skýtá mnohá úskalí. Třeba to, že by se celý areál mohl stát soukromý a developer by ho tak mohl neprodyšně uzavřít. „I kdyby byl projekt urbanisticky a architektonicky skvělý, je nepřijatelné prodat pozemky bez dohody o budoucí správě komunikací, veřejného osvětlení a zeleně,“ vysvětlil zastupitel za Piráty, právník Jaroslav Šída.

Projekt, který se objevil na stole už před nějakým časem, je podle městského architekta Davida Pavlišty urbanisticky špatný. „Jeho izolovaná poloha povede k závislosti na automobilové dopravě. Nepočítá s žádnou vybaveností, například s obchodem s potravinami, ani prostorem pro drobnou živnost,“ poznamenal.

Chybí garáže, hřiště i obchod

Podobného názoru je i urbanista Petr Klápště, opoziční zastupitel za Společně pro Jablonec. „Projekt je téměř bez garáží, takže budou-li obyvatelé vlastnit auta, budou jimi muset obložit ulice. V plánu není ani dětské hřiště, obchod či sportoviště. Kdo tam asi bude chtít bydlet, když i panelová sídliště jsou lepší? To je jako vyšité pro obchod s chudobou nebo jako noclehárna pro zahraniční dělníky,“ komentoval.

Záměr na odkup pozemků se objevil v roce 2020, kdy se ukázalo, že vlastník většiny pozemků v lokalitě má sice už přes 10 let platné územní rozhodnutí povolující umístění sedmi bytových domů, ale klíčové pozemky stále vlastní město. „Jablonec nové byty rozhodně potřebuje, ale to neznamená, že se má kvůli tomu chovat nezodpovědně k dlouhodobým finančním nákladům a kvalitě prostředí,“ doplnil Šída.

Projekt tak prozatím zůstane u ledu, i když developer projekt výrazně upravil. „Snažíme se dát projektu aktuální vlídnější tvář jak pro budoucí uživatele bytů, tak i celé lokality. Dále plánujeme v dokončovací fázi projektu úpravy pro zlepšení vnitřní dostupnosti a humanizaci prostředí,“ popsala společnost Byty Jablonec ve zprávě zastupitelům své záměry. Deníku se s jejími zástupci nepodařilo spojit, na internetu není uveden žádný kontakt.

V území navrhl developer celkem 5 bodových domů a 2 deskové domy. Oba typy domů mají být stejné výšky, se čtyřmi nadzemními podlažími a zakončujícím pátým ustoupeným patrem s terasami.