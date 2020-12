Brutální zásah do života, ale i architektury města. Tak hodnotí lidé plánovanou výstavbu rodinných viladomů v jablonecké ulici Saskova. Úzkou ulici se starými domy by měly dle záměru společnosti Proctus 5 doplnit tři domy moderní. Měly by vyrůst přímo pod největším jabloneckým kostelem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Mezi kostelem a ulicí je prostor vyplněný řídce vzrostlými stromy, na něj navazuje areál letního kina, taktéž přírodního rázu. Chodí si sem hrát děti, je rájem i pro psy, kteří tu mohou pobíhat na volno.

Místním se plán města nejprve pronajmout a po výstavbě viladomů prodat pozemek investorovi, tedy společnosti Proctus 5, nelíbí. Na magistrát zaslali petici, návrh na změnu územního plánu, otevřené dopisy. Proti jsou i zástupci římskokatolické farnosti a děkanství sídlící vedle kostela.

„Teď by to celé mělo jít znovu do zastupitelstva. Neposlouchají nás. Plánovaná výstavba nenávratně poškodí a změní kvalitu a úroveň životů a bydlení. Obáváme se i možného narušení statiky domů spojeného s terénními zátěžemi a při samotné stavbě,“ popsal autor otevřeného dopisu Ivo Tomeš, který v místě bydlí padesát let. Kvůli výstavbě domů založil i místní spolek Jablonecká Kosa. Ten se chce o zeleň starat, zvelebovat a pořádat tu happeningy.

Jenže pozemek je v územním plánu jako zastavitelné území, což znamená, že magistrát tu s výstavbou počítá. Dům má prý vyplnit proluku v centru města. „S tím nesouhlasíme, jaká proluka? Vždyť tady nikdy historicky nestál žádný dům, naopak, některé stromy tu pamatují možná Rakousko-Uhersko,“ oponoval Tomeš a další.

Zajímavé je, že proti výstavbě se vymezilo hned několik odborů jabloneckého magistrátu, například humanitní nebo technický. Zastupitelům doporučili, aby se nestavělo. Prodej pozemků v Saskově ulici byl ale podle města zveřejněn v souladu se zákonem o obcích na úřední desce s tím, že každý zájemce měl možnost se přihlásit do výběrového řízení na jejich prodej za podmínek daných městem. „Proctus 5 o nabízený pozemek projevil zájem a připravil si projekt, jehož autorem je jablonecký architekt Ondřej Novosad, a ten se musel přizpůsobit připomínkám městského architekta,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Jablonečtí zastupitelé se budou věcí zabývat na svém zasedání 17. prosince.

Proti výstavbě a výraznému úbytku zeleně je i děkan a administrátor farnosti Jablonec nad Nisou Oldřich Kolář. Ten zaslal na magistrát nesouhlasné stanovisko. „Farnost zásadně nesouhlasí se změnou přilehlého parku na plochu zastavěnou vícepodlažními domy,“ stojí v dokumentu, ve kterém vypočítává, proč sem stavba nepatří.

Opírá se třeba i o to, že takto chtěl mít okolí kostela upravené i jeho architekt Josef Zasche. „Pevně věřím, že příslušné městské orgány ani volená samospráva nemají zájem popřít kvalitní odkaz, který je dosud v Jablonci obtisknut do tváře města, a uvažované výstavbě zabrání. Chraňme své památkové zóny! A to nejen zde, ale i na dalších podobných místech,“ zdůraznilo nesouhlasné stanovisko farnosti.

Akci provázejí různé pochybnosti. Třeba výběr firmy, kdy město neusilovalo o nejvyšší nabídku formou veřejné soutěže. Chybí zde i výrazný profit, kdy je standardem získání části bytů do vlastnictví města. Navíc město před lety vedlo s dceřinou společností Proctus 5 soudní spor, ve kterém společnost požadovala po městě pětimilionovou satisfakci za údajně zmařené investice. Soud dal za pravdu magistrátu.

Nyní chce magistrát firmě se stejným jednatelem prodat zmiňovaný pozemek pod kostelem. Město plánuje pozemky o výměře 1 350 čtverečních metrů prodat za 2 920 korun za metr čtvereční. To jsou celkem necelé čtyři miliony korun. Zatím mají být parcely pronajaty s předkupním právem do doby, než bude stavba hotová, což má být do konce roku 2025. S DPH činí roční pronájem něco přes 57 tisíc korun.