Ulice Podhorská, kterou vede jedna z hlavních tras na Tanvald či Harrachov, bude uzavřená ještě přes měsíc. Na kruhové křižovatce v ulici 5. května je nutné odbočit dle objížďkových značek. Objížďka ale měří asi jen 400 metrů, ulicí SNP se pak řidiči dostanou na starou trasu. V dotčené ulici provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rekonstrukci mostu. „Opravu mostu plánujeme ukončit začátkem září,“ řekla mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Ulice byla přitom uzavřena kvůli havárii na rekonstrukci historické budovy střední školy už od podzimu 2018 do začátku roku 2021. „Moc tomu nerozumím, proč to neudělali najednou? Naštěstí není objížďka nijak dlouhá a je přehledně značena,“ poznamenal 52letý Petr Šikola, který Podhorskou ulicí projíždí denně.

Dopravu v Jablonci letos komplikuje i rekonstrukce ulice U Přehrady, která je součástí krajské silnice třetí třídy. Součástí stavby je zejména úprava povrchu silnice a napojení na areál společnosti ABB. Dojde také k přemístění autobusových zastávek či ke změně podoby vjezdu do areálu tamních firem. Podél silnice vzniknou nové chodníky, veřejné osvětlení a zeleň. Rekonstrukce úseku silnice U Přehrady až k ulici Palackého by měla následovat v příštím roce.

V ulici Palackého je omezena doprava také. Budují se zde totiž cyklopruhy a zároveň i chodníky, osvětlení, přechody. Upravují se autobusové zálivy a legalizují parkovací stání. „Dopravní omezení budeme muset vydržet téměř po celou stavební sezonu,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Stavaři tu budou také do září. „Po skončení stavby bude mít část ulice Palackého od světelné křižovatky k Hornímu náměstí nový asfaltový povrch, obnovené vydlážděné chodníky, v dlažbě budou i nová parkovací stání. A větší bezpečnost zajistí také ledkové osvětlení silnice i přechodů,“ doplnil náměstek primátora Petr Roubíček.

Úplně je uzavřené parkoviště na Anenském náměstí včetně výjezdu a vjezdu do ulice Dvorská. Omezení potrvá přibližně do poloviny tohoto října. Důvodem je pokračování realizace II. etapy dešťové kanalizace centrum. V Kamenné ulici, která protíná úplné centrum města, se pokračuje ve výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukci sítí. Práce jsou rozdělené do dvou let, letošní etapa potrvá do října.

Kokonín protíná provizorní objízdná trasa ulice Kaštanová z vedlejší slepé ulice přes soukromé pozemky. Důvodem jsou výkopy a úplná uzavírka ulice Kaštanová kvůli stavbě dešťové kanalizace, přeložkám sítí a rekonstrukci ulice. „Severočeská vodárenská společnost buduje v ulici Kaštanová splaškovou kanalizaci a přeloží vodovod, město postaví kanalizaci dešťovou, přeloží plynovod a pak zajistí kompletní rekonstrukci ulice Kaštanová. Proto je však třeba nejdříve zřídit provizorní objízdnou trasu,“ přiblížil Roubíček.

Omezení si "užívají" i obyvatelé ulic, do kterých se odbočuje přes tramvajovou trať vedoucí ulicí Budovatelů. Trať totiž prochází rekonstrukcí a modernizací, stavba má trvat do dubna příštího roku.

Někde ale uzavírky skončily. Od neděle 17. července řidiči projedou dvěma jabloneckými ulicemi Hřbitovní a Liberecká, které byly kvůli stavebním pracím uzavřeny. Od pondělí 18. července ovšem bude na měsíc uzavřena sousedící ulice 28. října, a to z důvodu pokračujících prací na kanalizaci v ulici Průmyslová.

„Práce na kanalizaci se posunou do oblasti křižovatky ulic 28. října – Průmyslová, a proto musíme první jmenovanou ulici od pondělí uzavřít,“ popsal Miroslav Kopecký z oddělení investiční výstavby. Uzavírka ulice 28. října je plánována do 17. srpna.